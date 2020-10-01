“南沈北于”书法精品展在京举办

9月30日，由华彬文化基金会主办的“南沈北于”书法精品展在北京华彬中心拉开帷幕。沈尹默、于右任两位书法巨匠的数十幅书法精品亮相在公众面前。

“南沈北于”书法精品展

沈尹默、于右任，是二十世纪的两位书法巨匠，书坛有“南沈北于”之说，两人“一南一北”，一帖一碑，双峰并峙。本次展出的书法作品数十件，包含对联、条幅、扇面、书信等多种形式，均属精品。这些书法作品，不仅蕴含着艺术之美，还具有丰厚的历史价值。

伴随中华优秀传统文化的复苏与归回，中国文化产业、文化艺术事业日益呈现出大发展、大繁荣的良好局面。中国书法文化是世界非物质文化遗产，是中华民族的文化瑰宝。传承书法艺术、开展书法教育、滋养书法文艺创作，对于弘扬中华优秀传统文化、提高文化品质和审美能力具有十分重要的作用。

过去十年间，华彬文化基金会积极致力于物质文化遗产保护、非物质文化遗产传承，弘扬中华优秀传统文化，推动东西方文化交流互鉴，以及青少年教育培养等公益文化事业，先后打造了一系列具有国际影响力的、独具特色的文化品牌，如“当东方遇见西方”、“美丽中国”、“丝路之旅”等。“南沈北于”书法精品展也延续了其一贯的文化理念。

据悉，本次书法展将持续至2020年10月15日，在中秋、国庆双节期间，将进一步丰富北京市民的文化生活空间，为公众提供研究、传承中国书法文化的平台。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)