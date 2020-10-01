前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力

人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务进出口总额29896.2亿元（人民币，下同），同比下降16.3%。其中，出口12370亿元，下降2.2%；进口17526.2亿元，下降24%。主要呈现以下特点：

服务贸易逆差大幅减少。1-8月，我服务出口降幅小于进口21.8个百分点，带动服务贸易逆差下降50.6%至5156.2亿元，同比减少5275.2亿元。

知识密集型服务贸易显示出较强的抗冲击能力。今年以来，尽管受到疫情和中美经贸摩擦等因素叠加带来的严重冲击，我知识密集型服务贸易始终呈现较好发展态势。1-8月，知识密集型服务进出口13173.9亿元，增长8.5%，占服务进出口总额的比重达到44.1%，提升10.1个百分点。其中，知识密集型服务出口6928.9亿元，增长8.5%，占服务出口总额的比重达到56%，提升5.5个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长29.9%、15.8%、13.4%。知识密集型服务进口6245亿元，增长8.5%，占服务进口总额的比重达到35.6%，提升10.7个百分点；进口增长较快的领域是金融服务、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长26.7%、25.3%、20.1%。

旅行服务受疫情影响较重。疫情及各国采取的严格限制人员跨境流动的措施严重影响世界范围内旅行服务进出口。1-8月，我国旅行服务进出口7248.9亿元，下降45.8%，降幅比1-7月扩大1.2个百分点；其中出口下降42.5%，进口下降46.2%。剔除旅行服务，1-8月我国服务进出口与去年同期基本持平。

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