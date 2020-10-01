万达商管全面实施“轻资产”战略

日前，记者从万达商管集团获悉，从2021年开始，万达商管不再发展“重资产”，即不再投资持有万达广场物业，全面实施“轻资产”战略。万达商管集团总裁肖广瑞在接受采访时表示，这是万达商管集团董事会最新做出的决定。

据介绍，万达商管的“轻资产”，指的是万达不出万达广场的资金，只输出品牌，负责设计、建设与运营，并分得收益。实际上，早在2017年，万达商管便开始转型“轻资产”战略，3年多来，“轻资产”战略取得了显著成果。截至2020年9月底，万达商管累计开业336个万达广场，其中“轻资产”项目58个；在建万达广场166个，其中“轻资产”128个，在建项目基本满足万达商管未来3年，每年开业万达广场不低于50个的计划。

肖广瑞还透露，目前万达商管“轻资产”项目发展超出年初预期。截至9月底，万达商管今年已签约“轻资产”项目53个，是2019年全年签约40个“轻资产”项目的1.3倍。预计2020年万达商管全年签约“轻资产”项目将达到65至70个，根据万达商管董事会要求，今后每年签约“轻资产”万达广场将不低于60个，万达商管将彻底 “轻资产”化。

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