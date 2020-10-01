国庆假期首日全国交通运输运行总体平稳

人民网北京10月1日电 （记者乔雪峰） 2020年国庆假期首日，全国交通运输运行总体平稳，未发生重大及以上突发事件或安全生产事故，铁路、公路、水路、民航、邮政等部门协调有序。
10月1日，全国公路网出现双节出程高峰，粤港澳大湾区、长三角、京津冀地区公路网交通流量明显增长，北京、上海、苏州、南京、广州、武汉、长沙、合肥等大中城市周边高速公路出城方向车流量较大，京沪高速、京港澳高速、沈海高速、长深高速、宁洛高速等高速公路局部路段出现车辆通行缓慢，但未发生车辆滞留、严重拥堵情况。全国公路网运行整体平稳。截至10月1日12时，全国高速公路流量2994.20万辆次，环比昨日同时段（1599.75万辆）上升87.17%。预计10月1日全国高速公路流量约5400万辆次，同比增长3%左右。
9月30日，全国公路旅客发送量约3976万人次，环比上升29.7%，同比去年9月份日均公路客运量上升9.3%。10月1日，预计全国公路旅客发送量约4800万人次，环比上升20.7%，同比去年国庆首日公路客运量（7097万人次）下降32.4%。
10月1日，预计全国水路发送旅客70.52万人次，环比昨日上升24.97%，同比去年国庆首日183.20万人次减少61.51%。
铁路方面，10月1日全国铁路迎来“十一”黄金周客流高峰，预计发送旅客1480万人次，创疫情发生以来铁路单日客流新高。铁路部门统筹做好常态化疫情防控和假日运输工作，增加运力安排，加开旅客列车1206列。
9月30日，全国铁路共发送旅客1238.6万人次，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客104.0万人次；上海局集团公司发送旅客262.1万人次；广州局集团公司发送旅客208.6万人次。
今年国庆恰逢中秋佳节，铁路部门加大运力投放，科学安排运输，努力满足旅客群众出行需求。铁路部门严格落实站车测温、通风换气、卫生保洁、日常消毒等疫情防控措施，部分铁路车站和列车还举办丰富多彩的节日文化和互动活动，努力营造团圆和谐的国庆、中秋氛围。北京、太原、郑州、广州、南宁、兰州局等集团公司在部分车站、列车上开展红歌快闪、“我和祖国同庆生”“喜迎中秋·欢度国庆”穿月市集、“把你的思念寄回家”跨界邮亲情等系列庆祝活动，并向旅客赠送月饼，烘托浓厚的节日氛围。
铁路部门提示广大旅客朋友，黄金周期间具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间火车站、列车上客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。
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