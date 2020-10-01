“檀谷论今”文化沙龙举办 与会嘉宾探讨理想生活新可能

人民网北京10月1日电（记者夏晓伦）近日，“檀谷论今”文化沙龙在西山定都阁举办。沙龙邀请京投发展股份有限公司总裁高一轩与场景实验室创始人吴声、清华大学建筑评论家周榕、量子体育高级副总裁游央等嘉宾一起，从建筑、生活方式、商业模式等多个层面，畅谈了各自的感受和思考。

沙龙现场，受邀嘉宾分享了自己个人生活感受和思考。清华大学教授周榕谈到，在线工作、在线教育正在成为不可避免地时代趋势。“以前一门课的教室最多能容纳100人，现在网课能让300人同时听课，如果开直播，几千甚至上万人也是可以达到的，这种线上线下的融合让知识很难再被某一所大学垄断，而是可以扩散给更多人受益。”

职住融合、学住融合，也让人们的居家生活方式发生了变化。场景实验室创始人吴声也讲道，“从2月开始，我不需要通勤时间，整天的作息形态反而更容易想象到，从卧室到书房再到餐厅，氛围、仪式感、场景、小确幸，这些原本觉得没有意义的东西反而还是挺有意义。”疫情之下，人们与自己、与亲人、与社区的关系发生了变化，在这一过程中，亲密关系和生活质量重新得到重视。

而另一方面，新业态、年轻人受到的冲击相对较小。“说到职住一体，电竞这个行业是最早开始职住的，疫情对这个行业几乎没有什么影响。”量子体育高级副总裁游央说，他认为疫情时期的典型，未来或许将变得寻常，“在家里办公本质上也没有特别大的区别，反而觉得这种工作的状态，在家办公更加随意和自然，业务也在很奇妙的发展，很有意思的。”

京投发展股份有限公司总裁高一轩则分享了对檀谷生活方式小镇营造的思考。在他看来，嘉宾们对疫情之后生活方式变化的感受是普遍性的。当前，一些趋势在加强，首先是隔离生活个人心中的孤岛效应在加剧，其次依赖于线上作业让现实中的“附近”和意义感逐渐消解，人们对时间和空间被动地有了新定义，最终这些改变又加速了生活的碎片化。而与这些现象相对的是，三种新的需求也在明显加强：一是职住一体、终身成长的需求更强烈，二是线上线下交互融合的需求更强烈，三是回归自然、回归社群的需求更强烈。

高一轩认为，京投发展有责任为北京人创造更有品质感和幸福感的生活家园，近些年，通过TOD智慧生态圈，京投发展在城市核心区通过职住融合的空间营造来提高人们的生活品质和效率。檀谷则是郊区模式的探索，是低密度生活需求下一种新的生活解决方案。

据高一轩介绍，明年将是檀谷生活全面展开的一年。截至目前，檀谷业主食堂山家店、爱康诊所和檀谷生活汇等社区级公共设施都已完善；邻里中心、商业街区、与生活方式品牌RE而意合作的骑行运动公园将于明年陆续开放；清华附中檀谷学校也将于明年正式开学；镇域内的市政景观系统也将于明年初见规模，形成囊括生活、学习、工作、娱乐的功能完备的小镇。后续还将有艺术中心、创意街区、特色商业mall陆续建成。

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