新华社纽约10月1日电（记者刘亚南）纽约股市三大股指1日上涨。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨35.20点，收于27816.90点，涨幅为0.13%；标准普尔500种股票指数上涨17.80点，收于3380.80点，涨幅为0.53%；纳斯达克综合指数上涨159.00点，收于11326.51点，涨幅为1.42%。

板块方面，标普500指数十一大板块七涨四跌。其中，房地产板块和非必需消费品板块分别以1.55%和1.52%的涨幅领涨，能源板块和材料板块分别以3.13%和1.39%的跌幅领跌。

美国劳工部当天公布的数据显示，上周美国初次申领失业救济的人数为83.7万人，低于市场预期的85万人和前一周修订后的87.3万人。

美国供应管理学会当天公布的数据显示，9月份美国制造业采购经理人指数为55.4，低于市场预期的56.3和8月份的56。

(责编：李都也(实习生)、李栋)