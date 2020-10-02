原标题：美元指数1日下跌

新华社纽约10月1日电（记者刘亚南）美元指数1日下跌。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.20%，在汇市尾市收于93.7082。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1746美元，高于前一交易日的1.1714美元；1英镑兑换1.2892美元，低于前一交易日的1.2897美元；1澳元兑换0.7192美元，高于前一交易日的0.7161美元。

1美元兑换105.55日元，高于前一交易日的105.48日元；1美元兑换0.9186瑞士法郎，低于前一交易日的0.9212瑞士法郎；1美元兑换1.3270加元，低于前一交易日的1.3312加元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)