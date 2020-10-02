纽约商品交易所黄金期货市场12月黄金期价1日上涨

新华社快讯：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价1日比前一交易日上涨20.8美元，收于每盎司1916.3美元，涨幅为1.1%。
统计局：9月份中国制造业PMI为51.5% 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】
统计局解读：9月制造业PMI与非制造业商务活动指数双回升 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）2020年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 当前统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，我国…【详细】
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】