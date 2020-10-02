原标题：纽约商品交易所黄金期货市场12月黄金期价1日上涨

新华社快讯：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价1日比前一交易日上涨20.8美元，收于每盎司1916.3美元，涨幅为1.1%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)