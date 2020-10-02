原标题：国庆假期首日北京旅游市场回暖势头强劲

新华社北京10月1日电（记者张漫子）10月1日北京市重点监测的223家旅游景区共接待游客108.7万人次，较去年国庆假期首日接待量增加69.84%，较今年五一假期首日增加143.18%；营业收入较去年国庆假期首日增加219.63%，与今年五一假期首日相比增加169.14%，旅游市场回暖势头强劲。

记者从北京市文化和旅游局获悉，国庆假期首日，北京游客接待量排名前十名的景区和区域是王府井、南锣鼓巷、什刹海风景区、大栅栏商业街区、首创奥莱休闲驿站景区、中粮·祥云小镇、前门大街景区、颐和园、天坛公园、北京动物园。其中王府井接待游客15万人，南锣鼓巷接待游客7.9万人，什刹海风景区接待游客4.5万人。

5A级景区中接待量最高的前五名为颐和园、天坛、故宫、八达岭长城、恭王府。其中颐和园接待游客3.4万人，天坛接待游客3万人，故宫接待游客2.5万人。

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