海南离岛免税新政落地3个月成交同比增长两倍多

新华社北京10月1日电（记者刘红霞、吴茂辉）海关总署10月1日通报，截至9月30日，海南离岛免税新政实施3个月，海口海关共监管离岛免税购物金额86.1亿元，同比增长227.5%。
据海口海关统计，自7月1日离岛免税新政实施以来，海口海关共监管离岛免税购物件数934.5万件、旅客129万人次，同比分别增长146.9%、62%。其中，化妆品购买量、值均居首位。
具体来看，购买量排名前三的商品为化妆品780.1万件（占83.5%）、香水45.8万件（占4.9%）和首饰16万件（占1.7%）。购买金额位居前列的是化妆品42.1亿元（占48.9%）、手表10.5亿元（占12.2%）和首饰10.5亿元（占12.2%）,这三类合计占购物总额73.3%。
根据新政，离岛旅客每年每人免税购物额度由3万元提高至10万元，新增电子、酒类等7类商品，多种免税品类购买不限购买件数，进一步满足了消费者购物需求。
海关部门也加大了对离岛免税购物的监管。海关总署9月24日通报，海关已对219名违规旅客实行3年内不得购买海南离岛免税商品的处罚。
9月10日至15日，海口海关缉私局联合海口市公安局开展第五轮离岛免税“套代购”走私专项打击行动，在海口、三亚、深圳、长沙、郴州等地统一开展抓捕行动，共打掉6个离岛免税品“套代购”走私团伙，抓获35名涉案人员，对10人采取刑事强制措施，立案6宗。
海关总署相关负责人表示，将继续强化监管，扩大高科技监管设备应用范围，严格落实资格罚等处罚手段，对相关违法违规行为形成威慑。
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