原标题：日本大型制造业企业信心指数止跌回升

新华社东京10月1日电（记者刘春燕）日本央行1日发布的今年第三季度企业短期经济观测调查（日银短观）结果显示，随着经济活动重启，大型制造业企业信心指数止跌回升，从上季度的负34点升至负27点。

数据显示，石油煤炭、汽车、电气机械等行业大型制造业企业信心指数均出现两位数升幅，但依然分别处于负13点、负61点和负15点的低位水平。数据还显示，大型非制造业企业信心指数由上季度的负17点升至负12点。

日银短观指数为负值意味着持悲观态度的企业多于持乐观态度的企业。在本次调查中，虽然大企业信心有所回升，但指数依然为负值，显示多数企业信心不足。

调查显示，日本大企业在展望第四季度时信心继续回升，大型制造业企业和非制造业企业信心先行指数分别为负17点和负11点。

日银短观指数每季度发布一次，是反映日本经济景气状况的重要指标。其中，大型制造业企业信心指数最具代表性。

本次调查于8月27日至9月30日进行。在受访的9537家企业中，大型企业数量为1892家。

(责编：李都也(实习生)、李栋)