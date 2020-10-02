2020年中国经济：持续稳定恢复 动力活力显现

新华社北京10月1日电（记者陈炜伟）51.5%——国庆前一天新鲜出炉的制造业PMI数据，比上个月上升0.5个百分点，3月份以来持续位于50%的临界点以上。面对错综复杂的国内外环境，中国经济持续稳定恢复，发展动力活力进一步增强。
今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，一季度国内生产总值等经济指标出现同比下降。面对疫情影响，党中央始终把人民生命安全和身体健康放在首位，采取了强有力的疫情防控举措，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。
与此同时，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，抓紧恢复生产生活秩序。进入二季度，复工复产、复商复市有序推进，二季度经济增速由负转正，同比增长3.2%，并延续稳定复苏态势。
8月份社会消费品零售总额增速、1至8月规模以上工业增加值累计增速、1至8月货物出口累计增速3个指标实现年内首次转正，1至8月固定资产投资累计增速也接近转正……近期发布的最新数据，释放复苏的积极信号。
8月份，高技术制造业增加值同比增长7.6%，明显快于规模以上工业增长；全国规模以上工业企业利润总额同比增长19.1%，自5月份增速由负转正后，延续稳定增长态势；9月份制造业PMI升至51.5%，进出口指数年内首次升至荣枯线以上……市场预期改善，经济活力显现。
“中国经济经受住了疫情的压力测试，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，展现出强大的韧性和活力。”第十三届全国政协经济委员会委员王一鸣说。
持续复苏的中国经济，给世界注入信心和动力。世界银行最近发布的报告预测，今年中国经济增速将达2%，比6月初的预测上调1个百分点。联合国贸易和发展会议近期也发布报告，预计今年全球经济将萎缩4.3%，但中国经济仍将保持正增长。贸发会议官员表示，中国有很大政策空间来实现本国经济强劲复苏，并为世界经济复苏提供机遇。
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