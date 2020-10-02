电影票房迎来开门红 国庆档首日内地票房破7亿

原标题：国庆档首日 内地票房破7亿

本报讯（记者 肖扬）国庆假期首日，电影票房迎来开门红。

根据灯塔专业版数据显示，截至10月1日20点22分，国庆档首日票房突破7亿，成为国庆档首日票房影史第二。《姜子牙》以3.5亿成为单日冠军，并刷新中国电影市场动画电影首日票房纪录和2020年单片单日票房纪录。

《姜子牙》《我和我的家乡》《急先锋》和《夺冠》分居票房前四位。

四部国庆档影片中，动画片《姜子牙》表现抢眼，刷新了内地电影市场动画电影首日票房纪录，此前纪录是《哪吒之魔童降世》的1.44亿。

截至9月29日23时20分，《姜子牙》预售票房破亿，成为2020国庆档首部预售过亿的影片。

此前，2020年日票房最高纪录的保持者是8月25日七夕节的5.26亿人民币。

(责编：李都也(实习生)、李栋)