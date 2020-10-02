“十一”黄金周首日 湖北旅游市场加速恢复

湖北恩施景区举行《歌唱祖国》快闪活动 湖北省文旅厅供图
中新网武汉10月1日电 (梁婷 邢君成)在中秋、国庆双叠加的黄金周首日，湖北各地天气晴好，游客出行呈上升趋势，全省旅游市场加速恢复趋势明显。据统计，截至10月1日14时，纳入全省旅游统计的30家重点景区共接待游客21.98万人，景区综合收入2032万元。按可比口径，分别恢复到去年同期的84.4%和82.5%。
湖北省文化和旅游厅会同卫健部门在每个A级景区和规模较大旅游团队安排防疫专业人员跟踪督导，持续推动旅游从业人员核酸检测全覆盖，督促景区严格落实体温监测、扫码实名登记入园等要求。
多个景区按照要求实行灵活激动的管理措施，如武汉市在门票全免的情况下，景区总收入与今年端午假期首日相比基本持平；鄂州预约平台访问人次在5万以上，达到平台开通以来最高峰值。
在东湖、黄鹤楼、襄阳古隆中、恩施土司城等景区，“同唱一首歌喜迎八方客”系列快闪活动引起游客互动参与，游客们情不自禁地跟着旋律哼唱。
神农架大九湖景区为医护人员献上暖心月饼一份，用暖暖的情谊向投身抗疫一线的“最美逆行者”表达最崇高的敬意。武汉市以“感恩有您邀游武汉”为主题，推出“英雄武汉炫彩长江”嘉年华、“我在东湖等你”嘉年华、“打卡江城武汉有礼”系列惠民活动。
随着近年乡村旅游快速发展，十堰开展精准扶贫秋果缤纷等农产品采摘活动，孝感金卉庄园举办2020梦幻花海金秋节，吸引游客打卡观光。
湖北省文化和旅游厅前期搭建志愿服务平台，并建立礼让外地游客通道。运用大数据等手段做好互联网+智慧景区系统，提升游客满意度和景区吸引力，游客自觉排队、文明礼让、配合防疫检查工作。
据通报，全省未发生重大旅游服务质量投诉事件及旅游安全事故。(完)
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