月饼市场调查：大块变迷你、礼盒变散装

新华社上海10月1日电 题：“浓妆”变“淡抹”、大块变迷你 月饼市场刮起节俭“瘦身”风
王默玲、张申博
月饼包装“轻装上阵”、月饼分量“瘦身”、口味创新紧贴潮流……在“厉行节约、反对浪费”的大环境下，记者走访商超、店铺发现，今年的月饼市场正悄然发生新变化，呈现出拒绝过度包装、兴起节俭风等特点。
变化一：月饼包装“浓妆”变“淡抹”，“素颜”受青睐。在上海第一食品五角场店的一楼，餐饮老字号杏花楼不大的店面被消费者围住，没有包装的“素颜”月饼在食品柜中层层垒起，售货员帮助购买者拿取、打包月饼。记者在现场看到，前来购买者多是选择“素颜”的散装月饼，即使需要盒装打包，也是选择简单的纸质礼盒包装。
“散装的月饼很实惠，自己吃的话，口味数量都能自由搭配，价格也合适。”一位选购月饼的消费者说，“若是送人，我也是倾向于这种简单包装的老字号礼盒，口味不错、牌子也拿得出手，这比华而不实的月饼礼盒有诚意多了。”
中国焙烤食品糖制品工业协会发布的《2020年中国月饼行业发展趋势》报告也指出，今年月饼包装形式呈现简约、环保和文化内涵等特点。记者在大型商超月饼柜台了解到，今年热销的月饼礼盒大多“衣着朴素”，打开盖子便是月饼，前几年里三层外三层的华丽礼盒很难看到。
变化二：“大块头”月饼变身“小迷你”，一次性吃完刚刚好。记者在电商平台看到，多个知名月饼品牌都推出“迷你系列”，月饼单个克重基本都在50克以下，其中几款单个克重为30克的迷你月饼销量颇高。有购买了迷你月饼的消费者留言道：“相比传统的大月饼，这种小月饼几口就能吃完，不浪费挺好。”
“迷你装”月饼近年来占月饼市场的份额越来越大，这是消费端倒逼产业端的结果。据一位食品加工企业负责人介绍，近年来生产的月饼规格明显变小，“以前月饼每个克重基本都在100克，今年则以单个50克的品种为主。”
变化三：传统不变口味在变，迎合消费趋势少浪费。“今年我们新推出的奶茶流心月饼卖得特别好，本来还有猫爪形状的流心月饼，都卖空了。”杏花楼售货员介绍道。记者看到，月饼柜台在售卖豆沙、莲蓉、五仁等传统口味月饼的同时，鸳鸯奶茶、草莓芝士、黑糖奶茶等新奇口味的月饼也很受欢迎。
“过甜”“太油”“吃两口就腻”是月饼固有的标签，而如今越来越多的商家正在迎合当下的饮食趋势进行大胆创新。电商平台里，无糖月饼、无油月饼、全素月饼都有不错的销量。有的高校生产的月饼也正成为“网红”，复旦大学推出抹茶红豆月饼、蟹粉肉松月饼、板栗紫薯月饼在迎合年轻人口味的同时，还凭借创意十足的“十一仁月饼”一度登上社交平台热搜榜。复旦大学大一新生杨同学表示：“学校的月饼火了，我也想给家人寄一些尝尝鲜，月饼的口味不断在变，但中秋吃月饼的习俗始终还在。”
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