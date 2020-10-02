第128届广交会境内外参展企业约2.5万家

新华社北京10月2日电（记者王雨萧）商务部外贸司负责人日前介绍，第128届中国进出口商品交易会（广交会）将继续按16大类商品分设50个展区，展位总数约6万个，境内外参展企业约2.5万家。

此前，商务部公布消息，宣布第128届广交会将于10月15至24日在网上举办，展期10天。这位负责人说，为帮助企业开拓国际市场，提振各方信心，商务部决定，本届广交会网上举办期间不向企业收取参展费用，也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。

这位负责人表示，目前，本届广交会组展、招商、配套服务等各项筹备工作均按计划有序推进。

一是平台功能更加完善。本届广交会进一步丰富了网上平台功能，将全天候网上展示、推介、供采对接、在线洽谈等功能融为一体。自平台9月15日上线以来，企业积极上传展品信息，截至9月25日已上传约202万个展品。

二是招商力度持续加大。通过官网、社交媒体、电子邮件等渠道向全球采购商发布本届广交会举办信息，充分利用主流搜索引擎和社交媒体，在重点行业和重点市场开展精准营销，在30多个国家和地区开展“云推介”活动，吸引更多采购商关注、参与本届广交会。

三是配套活动更加丰富。本届广交会将开展广交会出口产品设计奖（CF奖）评审，以设计创新助推外贸高质量发展。同时，将在线举办多场新品发布直播活动，集中展现广交会优质企业的最新产品。

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