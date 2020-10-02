第128届广交会境内外参展企业约2.5万家

新华社北京10月2日电（记者王雨萧）商务部外贸司负责人日前介绍，第128届中国进出口商品交易会（广交会）将继续按16大类商品分设50个展区，展位总数约6万个，境内外参展企业约2.5万家。
此前，商务部公布消息，宣布第128届广交会将于10月15至24日在网上举办，展期10天。这位负责人说，为帮助企业开拓国际市场，提振各方信心，商务部决定，本届广交会网上举办期间不向企业收取参展费用，也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。
这位负责人表示，目前，本届广交会组展、招商、配套服务等各项筹备工作均按计划有序推进。
一是平台功能更加完善。本届广交会进一步丰富了网上平台功能，将全天候网上展示、推介、供采对接、在线洽谈等功能融为一体。自平台9月15日上线以来，企业积极上传展品信息，截至9月25日已上传约202万个展品。
二是招商力度持续加大。通过官网、社交媒体、电子邮件等渠道向全球采购商发布本届广交会举办信息，充分利用主流搜索引擎和社交媒体，在重点行业和重点市场开展精准营销，在30多个国家和地区开展“云推介”活动，吸引更多采购商关注、参与本届广交会。
三是配套活动更加丰富。本届广交会将开展广交会出口产品设计奖（CF奖）评审，以设计创新助推外贸高质量发展。同时，将在线举办多场新品发布直播活动，集中展现广交会优质企业的最新产品。
前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力 人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】
从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
统计局：9月份中国制造业PMI为51.5% 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】
统计局解读：9月制造业PMI与非制造业商务活动指数双回升 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）2020年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 当前统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，我国…【详细】