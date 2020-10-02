减税降费刺激中国国内旅游活力

中新社北京10月2日电 (记者 赵建华)10月1日至8日长达8天的假期，让中国国内旅游业迎来“大利”。据中国文化和旅游部官网公布的消息，10月1日，假期首日，全国共接待国内游客0.97亿人次，按可比口径同比恢复73.8%；实现旅游收入766.5亿元(人民币，下同)，按可比口径同比恢复68.9%。

在武汉，黄鹤楼公园里的游客，排队登楼游览。在北京，北京故宫整个假期的门票早已售罄(客流上限由疫情前的每日8万调至目前的3万)。全国旅游业恢复至往年的七八成，大多数景点、旅游企业压力缓解。

资料图：湖北武汉黄鹤楼。 中新社记者 张畅 摄

在此之前，它们已经忍受煎熬多时，很长一段时间里陷入全面停滞。在江西中西部，武功山拥有绵延于高山之巅的10万亩草甸，1700多年的历史文化源远流长。武功山实业有限公司负责人胡建波说，今年第一季度景区收入几乎为零，资金链面临前所未有的压力。

疫情之前投下大笔资金的旅游企业更是雪上加霜。在河南省新密市，伏羲山景区负责人李松辰介绍，春节前投入大量经费做推介、添设备，本想趁(春节)旺季增加利润，突如其来的疫情让这些想法落了空，资金压力陡然增加。

针对旅游行业的困难，中国推出一系列减税降费政策帮助企业纾困，税务机关持续优化服务确保企业及时享受税惠“红利”，推动旅游行业恢复发展。胡建波介绍，在税务机关的辅导下，今年公司申请享受了多项税收优惠，仅增值税减免就达600万元。景区利用这些资金，扩大推介，吸引游客，暑期已见成效。

一系列税收优惠政策正在实施，如对生活服务业免征增值税、因疫情影响纳税确有困难的减免房土两税、阶段性减免企业社保费等，都在有力助推旅游业恢复。中央财经大学财政税务学院教授樊勇表示，税收优惠政策帮助旅游企业节约经营成本，给它们提供了缓冲期。旅游业复苏后，这些政策还将为旅游业转型、高质量发展提供支持。

除了减税降费，税务机关还帮助纳税信用良好的旅游企业，快速从银行获得贷款。李松辰介绍，借助良好的纳税信用，企业不到一周就收到了3000多万元的无抵押贷款，复苏的信心提升。

包括伏羲山景区在内，河南省税务局与20家金融机构签订合作框架协议，为3124家旅游企业注入信贷资金12.3亿元。数据显示，7月份河南旅游总人次同比恢复率为73.59%，总收入同比恢复率为69.05%。

在全国，7—8月旅游度假区全部恢复开放，接待人次和收入恢复到去年的九成左右；全国乡村旅游接待人次和总收入都已恢复到往年同期的九成多水平，从业人员数量基本达到去年同期水平。北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，目前，旅游业整体恢复形势良好，税收扶持政策减轻企业资金成本，激活了行业增长活力。(完)

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