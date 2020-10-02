新华社上海10月2日电 题：新经济“解锁”新玩法 国庆消费亮点可期
新华社记者王默玲
从线上“种草”带动线下“打卡”，到发掘小众景点催生新奇玩法，今年以来呈现出蓬勃发展态势的在线新经济，在自身迎来新机遇的同时，也给消费领域带来新变化。这个假期，新经济助推下的消费亮点格外值得期待。
——“解锁”消费新场景：“小众”也吃香，在线捧红旅游“潜力股”
“得益于疫情常态化防控的成效，这个假期不少人都有国内出行的计划，相比于大热景点，我在互联网平台上‘种草’了不少‘小众’旅游景点，计划带着家人一起去看看。”上海白领江帆说。
生活方式内容分享平台小红书的统计数据显示，黄金周前，不少新兴“网红”城市、“小众”旅游景点搜索热度明显提升，例如浙江省台州市近期的搜索量较端午假期增长了近19倍。
“因为地理位置和线下宣传少的原因，不少优质的景点以前少有人知，但是通过互联网平台的推介，越来越多的‘小众’变成了‘网红’，带动了偏远地区和冷门景点的旅游发展。”网友“小幸运”说。
——催生消费新热点：“新奇”受追捧，假期不止吃吃喝喝
“假期玩什么？”问题一出，不少人的选择就是手机搜索一番，在线新经济无疑丰富了这一问题的答案选项。
美团App搜索大数据显示，在互联网信息影响下，不管是年轻人还是老年人都越来越喜欢“新奇”的玩法。该平台数据显示，国庆假期前预订“新奇”体验的订单量同比增长58%，其中轰趴、密室、VR游戏、汉服体验等服务订单同比增幅都十分明显。值得注意的是，密室也颇受老年用户追捧，节前该平台老年用户的密室订单量同比增幅达88%。
“20+破译街区的方式，化身侦探来解密”，作为一条潮流网红店铺与传统弄堂小店杂然相处的历史街区，上海市长宁区的愚园路如今也通过挖掘街区的“新玩法”，让老马路充满等待探索的新鲜感。
“在线上我们一直被称作上海的‘网红’小马路，老街区在利用在线新经济思维给人们带来新奇体验的同时，也挖掘出街区更多的商业潜力。”愚园路“社趣更馨”项目负责人许引兰说。
——推动消费新循环：线上“种草”、线下“打卡”、线上分享
“假期我打算在上海‘打卡’一些甜品店，我在互联网平台上找到了不少人分享的探店笔记，并已经筛选出我比较感兴趣的店铺，打算实地体验后也在线上分享一下我的感受，供别人参考。”从浙江杭州前来上海旅游的郑丹彤说。
“我觉得在线新经济与线下消费结合之后，最大的意义在于形成一个相互促进的循环。”小红书社区运营相关负责人表示，越来越多人在进行线下消费之前，会先通过线上平台找寻“种草”经验，去到线下“打卡”后，这些用户反过来又会进行更多的线上分享，最终形成一个促进消费的正循环。
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