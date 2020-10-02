铁路客流持续高位运行 国庆假期首日发送旅客1509万人次

人民网北京10月2日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月2日，全国铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1140万人次，以探亲流和旅游流为主。铁路部门加开旅客列车834列，加强便民服务，努力营造温馨环境，全力保障旅客出行。
10月1日，全国铁路发送旅客1509万人次，创疫情发生以来全国铁路单日旅客发送量新高，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客117万人次，上海局集团公司发送旅客310万人次，广州局集团公司发送旅客261万人次。
各地铁路部门在严格落实站车测温、通风换气、卫生保洁、日常消毒等疫情防控措施的基础上，发挥高铁成网运营优势，在热门方向和地区及时增开旅客列车，优化站车服务，提供运力和服务保障。哈尔滨局集团公司开行哈尔滨至抚远、阿尔山、牡丹江等方向的旅游列车，让旅客畅享祖国北疆五花山色。沈阳局集团公司加开延吉西至长春、珲春至烟台南11对“秋游列车”，满足市民乘高铁、看美景、赏秋色需求。
太原局集团公司开行西安北、大同南、运城北等方向的高峰线动车组列车16列，重联运行成都东、西安北、大同南等方向的部分动车组列车。济南局集团公司开行济南西至济南西、青岛北至青岛北等12趟山东环形高铁列车，加开去往太原、银川、郑州等方向旅游专线。郑州局集团公司各大火车站服务台增设城市交通导引功能，加大与航空、城市交通“联动”运输，“无缝接驳”服务旅客交通换乘。
上海局集团公司充分利用杭黄、沪苏通、衢宁铁路等新线能力，增加重点地区直达能力，增开客车124列，重联223列。武汉局集团公司重联开行武汉至天津、广州、上海等方向的7列动车组列车。南昌局集团公司加开6列“红色旅游”列车，方便管内前往吉安、万安、兴国、于都、瑞金、古田会址等红色旅游景区的游客。
成都局集团公司加开成都至重庆、贵阳至重庆、成都至广安、贵阳至遵义间等多条热门线路动车组148列。南宁局集团公司各客运车站结合地区特色，推出假日出行持动车票消费打折、重点旅客预约服务等定制服务。
兰州局集团公司每日增开12趟城际列车，满足兰州市民公交化出行需求，并和地方部门合作，在银川、中卫、吴忠等车站投放60辆“爱心”轮椅，为行动不便旅客服务。乌鲁木齐局集团公司加开奎屯、库尔勒、克拉玛依等客流热门方向28列“绿巨人”动车组，开行2趟“坐着火车游新疆”旅游专列，让游客坐着火车去“秋韵北疆”、“人间净土喀纳斯、禾木”感受各具特色的风俗人情、特色美食。
铁路部门提示广大旅客朋友，黄金周期间具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间火车站、列车上客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。
前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力 人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】
从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
统计局：9月份中国制造业PMI为51.5% 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】
统计局解读：9月制造业PMI与非制造业商务活动指数双回升 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）2020年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 当前统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，我国…【详细】