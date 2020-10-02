铁路客流持续高位运行 国庆假期首日发送旅客1509万人次

人民网北京10月2日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月2日，全国铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1140万人次，以探亲流和旅游流为主。铁路部门加开旅客列车834列，加强便民服务，努力营造温馨环境，全力保障旅客出行。

10月1日，全国铁路发送旅客1509万人次，创疫情发生以来全国铁路单日旅客发送量新高，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客117万人次，上海局集团公司发送旅客310万人次，广州局集团公司发送旅客261万人次。

各地铁路部门在严格落实站车测温、通风换气、卫生保洁、日常消毒等疫情防控措施的基础上，发挥高铁成网运营优势，在热门方向和地区及时增开旅客列车，优化站车服务，提供运力和服务保障。哈尔滨局集团公司开行哈尔滨至抚远、阿尔山、牡丹江等方向的旅游列车，让旅客畅享祖国北疆五花山色。沈阳局集团公司加开延吉西至长春、珲春至烟台南11对“秋游列车”，满足市民乘高铁、看美景、赏秋色需求。

太原局集团公司开行西安北、大同南、运城北等方向的高峰线动车组列车16列，重联运行成都东、西安北、大同南等方向的部分动车组列车。济南局集团公司开行济南西至济南西、青岛北至青岛北等12趟山东环形高铁列车，加开去往太原、银川、郑州等方向旅游专线。郑州局集团公司各大火车站服务台增设城市交通导引功能，加大与航空、城市交通“联动”运输，“无缝接驳”服务旅客交通换乘。

上海局集团公司充分利用杭黄、沪苏通、衢宁铁路等新线能力，增加重点地区直达能力，增开客车124列，重联223列。武汉局集团公司重联开行武汉至天津、广州、上海等方向的7列动车组列车。南昌局集团公司加开6列“红色旅游”列车，方便管内前往吉安、万安、兴国、于都、瑞金、古田会址等红色旅游景区的游客。

成都局集团公司加开成都至重庆、贵阳至重庆、成都至广安、贵阳至遵义间等多条热门线路动车组148列。南宁局集团公司各客运车站结合地区特色，推出假日出行持动车票消费打折、重点旅客预约服务等定制服务。

兰州局集团公司每日增开12趟城际列车，满足兰州市民公交化出行需求，并和地方部门合作，在银川、中卫、吴忠等车站投放60辆“爱心”轮椅，为行动不便旅客服务。乌鲁木齐局集团公司加开奎屯、库尔勒、克拉玛依等客流热门方向28列“绿巨人”动车组，开行2趟“坐着火车游新疆”旅游专列，让游客坐着火车去“秋韵北疆”、“人间净土喀纳斯、禾木”感受各具特色的风俗人情、特色美食。

铁路部门提示广大旅客朋友，黄金周期间具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间火车站、列车上客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。

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