京沪高铁4小时 带你看遍中国经济新风景

从上海到北京，1300多公里的距离，京沪高铁最快只要4小时18分到达。从长三角到京津冀，一路好风景，处处见嬗变……让我们跟随飞驰的列车，一起领略精华版的中国经济“风景线”。

世界级枢纽里看开放

平均1.4分钟就有一趟列车到达或驶离，一名站内工作人员平均每年服务8万人次旅客……运行10年来，上海虹桥火车站以其列车开行“密度”及旅客运输量增长“速度”成为庞大的综合交通枢纽。

作为中国铁路网络“热点”，上海虹桥火车站与多个高铁骨干网链接，如京沪、沪宁、沪杭、沪昆、徐兰高铁等。每天，近60万名旅客进出这里，依托铁路与航空、公路的无缝连接，来自或去往世界各地。

上海虹桥综合交通枢纽所在的虹桥商务区，是中国国际进口博览会举办场所——国家会展中心（上海）所在地。虹桥商务区管委会正在建设虹桥进口商品展示交易中心和绿地全球商品贸易港两大“10万平方米级”保税展示交易平台。仅在虹桥进口商品展示交易中心，就有来自70多个国家和地区、近200家企业的1800多个品牌，让开放的红利飞入寻常百姓家。

开放的大门越开越大，枢纽的功能越来越强，虹桥商务区是上海强化“开放枢纽门户”功能的缩影。上海将着力形成以上海自贸区和上海自贸区临港新片区为主要功能载体的东部扇面，以虹桥国际开放枢纽和长三角生态绿色一体化发展示范区为主要功能载体的西部扇面，以高水平开放服务我国对外开放总体战略。

区域协同 一体化“加速”

“假期人虽然多些，但高铁方便，相聚团圆、友情和商机都在高铁的站点之间。”10月2日早上9点，南京南站“158”雷锋服务站的工作人员许慧玲已经送走几位行动不便的旅客。她帮助旅客出发到达，也见证着高铁线上人与人的交往与城市之间的融合。

南京南站是京沪高铁五大枢纽车站之一，平时日均发送旅客量约10万人次。在这个枢纽站，下了地铁上高铁，换乘全程最多不过8分钟。以南京南站为中心，高铁4小时内可达北京、上海、杭州，这个压缩时空的旅游圈、经济圈、朋友圈为城市发展带来了活力。

高铁站外，规划面积230多万平方米的南站中央商务区里，一年多来已有850多家涵盖独角兽企业、总部经济、科技孵化器等高端业态的企业云集，其中大部分来自浙沪皖等长三角区域。

高铁线也是科技创新的生长线。江苏省科技发展战略研究院院长孙斌说，长三角区域汇聚了全国近1/3的研发经费支出、1/3的重大科技基础设施、1/5的国家重点实验室和国家高新区，长三角对于构建区域一体化科创圈有着充足的底气和基础。要以上海为龙头，南京、杭州、合肥等城市为骨干节点，优化配置都市圈创新型城市资源，以都市圈创新协同来促进长三角科创圈建设。

经络疏通 释放产业潜能

走进济南西站，手拎公文包候车的旅客越来越多。据了解，非节假日期间济南西站商务乘客占70%左右。

出行的高效和便捷促进了区域产业发展和城市面貌更新。“从2012年投用至今，济南西站由单一的高铁车站发展为集高铁、地铁、长途汽车、市政公交以及机场换乘等功能为一体的大型综合交通枢纽。从济南西站的落客平台上看，商务楼宇和高层住宅林立，俨然一派新城景象。”济南西站客运值班员齐德璐说。

在安徽，中新苏滁高新技术产业开发区距离滁州站不到30分钟车程，生产汽车配件的安徽胜华波汽车电器有限公司第一批入园。副总经理张伟兴说：“生产基地在滁州，研发中心在上海，我两地跑，便捷交通把滁州拉进了更多投资人的视野。”

交通便利带来的更大潜能在释放。济南西站所在的槐荫区，利用超过240万平方米的央企和跨国公司北方总部基地核心区，打造京津冀、长三角经济圈人员、信息、资金汇集的城市“会客厅”，目前已经有36家央企和知名民企落户。

压缩时空 驱动京津冀协同发展

2011年京沪高铁开通时，图定旅客列车为90对，目前已达119.5对。9年来，京沪高铁共发送旅客2.5亿人次。随着一系列交通铁路加速施工或建成通车，京津冀核心区0.5小时到1小时通达正在加快实现。

居住在北京、需要经常到天津工作的麒麟软件有限公司副总裁李震宁说：“总部落户天津后，我们同天津本地的整机、云计算和安全厂商加强合作，形成了更为广泛的朋友圈。”

在河北沧州，高铁站前广场聚集了众多名品名店，正在成为新兴的商贸服务区。吴桥杂技、沧州铁狮子、马本斋纪念馆等历史人文资源，也因高铁的带动彰显魅力。

据统计，过去6年多，中关村企业在津冀两地设立分支机构累计超8000家；北京与河北、天津共建一批特色示范园区，一批战略性项目已经落地开工；京津“科技协同”促进了高端电子信息产业上下游产业链的共同发展。

压缩时空、连接城市，京沪高铁已成为中国经济发展的重要引擎。（记者贾远琨、何欣荣、杨绍功、邵鲁文、汪奥娜、秦婧、刘惟真、丁静）

(责编：李彤、孟哲)