双节假期出游了没？这些新规与你有关

今年国庆节、中秋节巧相逢，激发了国民出游意愿，与之相关的一系列旅游出行新政新规也同步上线，确保旅游市场的安全有序。

“大数据杀熟”被明令禁止

文化和旅游部日前印发的《在线旅游经营服务管理暂行规定》10月1日起正式实施，对不合理低价游、非法删除评论、“大数据杀熟”等业内问题做出规定。

针对多次引发热议的在线旅游经营者“大数据杀熟”问题，规定明确，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平的交易条件，侵犯游客的合法权益。

在不合理低价游方面，规定明确，在线旅游经营者应当协助文化和旅游主管部门对不合理低价游进行管理，不得为其提供交易机会。在线旅游经营者违反规定，为以不合理低价组织的旅游活动提供交易机会的，由县级以上文化和旅游主管部门责令改正，给予警告，可并处三万元以下罚款。

全国超500家景区推出免票或折扣政策

在疫情防控常态化背景下，为提升民众旅游消费意愿，多地景区推出了门票免费或者折扣等政策揽客。

旅游市场统计信息显示，目前全国已有超500家景区实行了不同的门票免费或折扣政策。如西安53家A级景区实行免门票制度；青岛12家A级旅游景区面向国内外游客免门票开放；新疆阿勒泰推出32家A级景区门票全免优惠。

此外，湖北省所有A级旅游景区对全国游客免门票开放；8月1日起，贵州省A级旅游景区针对境内外全体游客实施门票五折优惠政策；苏州市近期推出面向全国游客的“1元游园林”活动，使用范围涵盖虎丘、留园、拙政园等14个苏州知名园林景区。

北京“胡同游”新规10月起实施

为了提升历史文化名城的旅游服务水平，北京市发布的《胡同游服务规范》于10月1日起正式实施，对胡同游“区域”的服务设施条件、服务质量要求、环境保护和卫生服务、安全应急服务、投诉处理及服务改进等内容做出规范，促进首都功能核心区内的什刹海、南锣鼓巷、前门大街、大栅栏、琉璃厂、国子监、五道营等具有北京特点的“胡同游”的健康发展。

根据规定，“胡同游”不应影响周边居民正常生活，胡同商户卫生间应向游客免费开放，胡同主要出入口处应配中英文对照全景导览图，“京味”特色品牌餐饮和“胡同文化主题”旅游纪念品最好一应俱全。此外，胡同游的服务人员宜佩戴工牌，应讲普通话，服务用语文明、规范，宜提供一种以上外语服务。

为了规范北京“一日游”市场，北京市文化和旅游局“双节”前组织召开的“一日游”旅行社依法诚信经营座谈会上，22家旅行社负责人现场签订了《依法诚信经营“一日游”业务承诺书》。北京市文旅局相关负责人表示，将对北京“一日游”市场存在的非法揽客等行为进行依法处理，假期期间将围绕“一日游”业务依法规范其经营管理等行为。

(责编：李彤、孟哲)