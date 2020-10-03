海外专家：“十一”黄金周折射中国经济稳步回暖

从北京故宫到上海外滩，从杭州西湖到重庆美食街，新冠疫情防控常态化下的首个“十一”黄金周，中国旅游市场显现浓浓暖意。海外分析人士表示，旅游业复苏是中国经济稳步回暖的重要指标，将为世界经济复苏注入信心和动能。

最新数据显示，在“十一”黄金周第一天，全国共接待国内游客0.97亿人次，按可比口径同比恢复73.8%；实现旅游收入766.5亿元，按可比口径同比恢复68.9%。

随着统筹疫情防控和经济社会发展工作不断取得进展，中国旅游业此前数月已开始企稳回升。数据显示，今年第二季度，全国A级旅游景区游客接待量环比增长158.7%，收入环比增长131.7%；第三季度，部分旅游景区接待的游客人数已接近去年同期水平。旅游业复苏带动全国旅行社、旅游企业、星级饭店等加快复工复业。

分析人士指出，疫情对经济各个领域造成严重冲击，其中拥有众多上下游产业的旅游业是最早受冲击、最晚重启复苏。从某种意义上说，旅游业能否稳步恢复是观察经济走势的最佳视角。

彭博新闻社报道说，黄金周将为国内经济反弹提供更多动力，特别是黄金周带来的出行高峰让中国国内航空旅行重回正常水平。报道认为，由于中国政府有力应对疫情并取得重大成果，再加上广阔的国内市场，中国航空运营商的境况比国外同行要好很多。

旅游业复苏将进一步拉动中国国内消费增长。配合黄金周假期，中国各类零售商和企业纷纷推出促销活动，包括节庆消费券、中秋美食节、消费扶贫专场促销、5G消费券、老字号“国潮”……“十一”黄金周有望明显拉动中国国内消费，带动社会消费品零售总额加速增长，进一步提振中国经济。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，“十一”黄金周具有指标性意义。中国市场需求提振和消费信心强化，均建立在兼顾防疫的基础上。他说，鉴于中国市场巨大，国内消费不断增长更将带动全球需求，促进全球经济复苏。

根据世界银行最新预测，中国2020年经济增速将达2%，比6月初预计的1%上调1个百分点。

新加坡《联合早报》评论员于泽远表示，在疫情全球蔓延、各主要经济体遭受重创的背景下，中国经济全年有望实现正增长，显示出中国经济仍是带动世界经济的“火车头”。（执笔记者：刘云非；参与记者：蔡蜀亚、朱晟）

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