供需两旺、文旅融合、科技赋能——国庆中秋假期旅游市场扫描

国庆中秋假期开启以来，多省市迎来八方游客。各地防疫复工并重，推出精彩纷呈的文旅活动和产品，让老百姓享受“超长黄金周”的美好和欢乐。
居民出游热情高 旅途中抒发家国情怀
12岁的孙牧遥戴着鲜艳的红领巾，跟随外祖父在1日清晨4点多来到上海外滩。他们和另外13名游客一起迎接日出，用手机、相机记录下阳光映照在黄浦江两岸的美景。随后，游客们一路漫步至外滩与南京路步行街衔接处。东拓后的南京路步行街沿线视野更加开阔，两侧景致让人流连忘返。
“以摄影、品尝咖啡、观剧等为主题的城市微旅行线路在今年国庆中秋假期非常畅销。”春秋旅游副总经理周卫红分析，疫情改变着人们的出游方式，越来越多游客爱上和家人一起体验近程风景和城市生活的美好。
相关旅游机构认为，今年国庆中秋假期期间，游客对自驾游、定制游、小团游等形式更加热衷，城市探索、乡村游、红色旅游、亲子游等主题深受青睐。
人们纷纷在旅途中抒发家国情怀。来自湖南岳阳的陈勇带着妻子及8岁的儿子自驾来到武汉，见证这座“英雄之城”的涅槃与重振。来自山西、湖南、安徽、重庆、广西、福建等地的众多房车自驾游客和陈勇有着相似期待，他们将分别“深度打卡”武汉水上游、生态游、文化游、休闲游及红色革命教育游的50个景点或特色街区。
旅游业加快复苏 文旅融合带来新体验
多地旅游市场回暖势头强劲。截至1日下午3时，上海150多家主要旅游景区（点）共接待游客95万人次，同比增长110%。截至1日下午2时，湖北省30家重点景区共接待游客21.98万人次，景区综合收入2032万元，按可比口径，分别恢复到去年同期的84.4%和82.5%。
游客出游需求和信心“爆棚”为文旅振兴增添动力，各省市也纷纷推出精彩纷呈的文旅活动满足消费者需求。国庆中秋“喜相逢”，多地节庆活动围绕中华传统文化、爱国主义教育展开。
上海在假期围绕红色文化、海派文化、江南文化等主题推出140余项文旅活动。湖北省将累计举办200多场惠民演出、100多场主题活动。新疆在做好常态化疫情防控工作的前提下，已恢复跨省（区、市）团队旅游；在国庆中秋假期，将举办百余场秋冬旅游节庆活动，推出自驾游、乡村游精品线路。
文旅融合发展带给游客更多新体验。武汉城市地标黄鹤楼自1985年重建以来首次开放夜间游览，观众途经诗碑廊、搁笔亭、崔颢诗壁等园内景点，边走边看，穿行在一幅幅光影的历史画卷中。“在中秋团圆夜和家人一起来黄鹤楼过节，非常有意义！”家住武汉市汉阳区的王先生说。
防疫不放松 科技赋能保障游客安全
为进一步做好服务，各地坚持常态化疫情防控工作不放松，让公众出行及旅游舒心、安心。
上海警方在外滩核心区域、游客易集中的路口采取“开关式过马路”等措施；在外滩区域开启广播系统，提示游客注意安全、做好防疫措施。上海海昌海洋公园落实测温、核验健康码、提醒游客佩戴口罩等，园内游乐设施执行“一客一消毒”。
武汉东湖风景区除制定景区疫情防控工作方案、应急处置预案外，加强对游乐设备、游船、车辆等配套服务的消杀和安全隐患排查。中国国旅（武汉）国际旅行社有限公司总经理陶颀介绍，旅行团严格控制人数，导游为每一位游客准备口罩、消毒酒精等，每天带团结束后，按要求回公司补充防疫物资。
各地引入智慧化手段保障游客参观体验。据文化和旅游部统计，全国280家5A级旅游景区中已有264家实施了分时预约制度。携程平台上已有覆盖1200个城市和目的地的1万多家景区可支持预订、预约。在上海，游客能通过“上海发布”“乐游上海”微信公众号查询文旅场馆实时客流情况。
“相关部门、文旅企业应时时绷紧安全的‘弦’，以更精细化、智慧化的管理，保障老百姓出游安全，并以更丰富的文旅供给推动旅游市场复苏。”上海财经大学教授何建民说。
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