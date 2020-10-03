绿叶购：打造核心竞争力 提升品牌认知度

近期，一则“绿叶购超市迎来新一波签约热潮 总签约门店超1600家”的消息在业内引发关注。据了解，绿叶购超市是绿叶生物科技有限公司投资15亿元打造的新概念便民服务超市。绿叶购超市将于2020年在全国开设500家店铺，于2023年完成10000家超市的总体市场战略目标，为超过10000名创业者提供优质的合作机会，为全国亿万社区民众提供“低价、优质、刚需”的产品服务，也为搭建便民服务、便利消费的载体贡献力量。绿叶购超市董事长徐建成表示，低价、优质、刚需的商品成为主流，未来10年一定是国货发展的旺盛期。
国货产品更注重核心技术研发
近年来，随着各项鼓励技术研发政策的出台，越来越多的国产品牌正从“中国制造”向“中国创造”和“中国智造”转型。绿叶在立足科技兴企战略的基础上，建设完成了五大科研中心和三大生产基地的全产业链布局，凭借绿叶强大的综合实力与渠道整合能力，投资15亿元倾力打造新概念便民服务超市“绿叶购超市”。据有关报道，刚刚发布的中国企业500强研发费用10754.06亿元，同比增长17.66%。国货的认可度正在不断提高，购买国货渐成消费风尚。
消费者国货意识觉醒
近年来，各地加大力度支持打造民族品牌，国货品牌连锁经营日趋成熟。消费者国货意识觉醒，越来越多的消费者认可国货品牌。原因之一是国产品牌的品质正在追赶海外产品。另一个原因是消费者节约意识增强，购买物美价廉商品的“聪明消费”趋势越来越明显。品质相仿、价格比海外产品便宜很多的国产品牌对于消费者来说很有吸引力。专注百姓生活必需品19年的绿叶，将“绿叶购”定位“低价、优质、刚需”，不断适应消费者心理需求。
做强民族品牌，打造中国制造的新名片
绿叶购超市项目重点打造知名品牌爆款引流、自主产品掌控利润的产品体系，涵盖SKU总量超10000个的各类百姓生活快消品，满足老百姓的生活需求。
徐建成说，2015-2024年是新零售发展的黄金十年，2020年已进入下半场。在面对如今消费分级、品类细分和品牌专业化都在持续加快的形势下，绿叶购也将继续对标对表国家有关要求，“绿叶购”将加快“渠道商+品牌商”转型升级，打造绿叶购核心竞争力，重构绿叶、推动战略升级。继续推进便利店品牌化建设，提升品牌认知度，做强民族品牌，打造中国制造的新名片。
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