全国铁路连续三天发送旅客超千万人次

人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月30日至10月2日，全国铁路客流旺盛，连续三天发送旅客超千万人次。10月3日，全国铁路预计发送旅客1140万人次，客流继续保持高位运行。铁路部门在主要旅游城市间加大运力投放，加开旅客列车570列，满足广大旅客假日出游需求。
10月2日，全国铁路发送旅客1201.5万人次，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局、上海局、广州局集团公司分别发送旅客105.7万人次、267.3万人次、206.8万人次。
随着我国疫情防控形势持续向好，加之今年中秋节恰逢国庆，假期延长，国内旅游呈现明显复苏趋势，旅客假日旅游需求十分旺盛。各地铁路部门坚持以市场需求为导向，发挥高铁安全便捷的优势，精准加大运力投放，提升运输服务品质，努力打造温馨、舒适的旅行环境。哈尔滨局集团公司在哈尔滨至齐齐哈尔高铁开行47列动车组，为旅客开启“游湿地观丹顶鹤之旅”；北京局集团公司在北京地区各大火车站进出站口、扶梯、站台等重点部位，增派工作人员，加强旅客疏导和服务；呼和浩特局集团公司开行11列 “胡杨林旅游专列”，方便旅客坐着火车览胡杨、游居延、探古城，体验大漠秘境；郑州局集团公司开行“奇境栾川”“古都夜八点号”旅游列车，加强景区联动和交通无缝接驳，助力旅客便捷出游；西安局、上海局、南昌局集团公司与地铁、城际铁路、公交、出租车等运营单位建立联动机制，延长地铁运营时间、加开夜间公交、增调出租车，服务“最后一公里”，为旅客出游节约更多时间；广州局集团公司在广州南站、深圳北站、长沙南站等客运大站动态增加实名制验证和安检通道数量，减少旅客等候时间；南宁局集团公司开行5列南宁、湛江至额济纳的旅游专列，串联20余个国内著名景点，让旅客一路饱览祖国壮丽风光；成都局集团公司在成都、重庆、遵义、凯里等热门旅游城市加开动车组140列；乌鲁木齐局集团公司在乌鲁木齐至北屯、哈密、南疆方向加开3列旅游专列；青藏集团公司在西宁至格尔木、西宁至门源、拉萨至日喀则等热门旅游城市间加开临客、加挂车辆，为旅游客流提供充足运力。
铁路部门提示广大旅客朋友，黄金周期间具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间火车站、列车上客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。
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