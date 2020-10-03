10月2日全国共发送旅客6298.47万人次

人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰） 2020年10月2日17时至10月3日17时，全国交通运输行业运行总体平稳有序。10月2日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量6298.47万人次，环比下降4.37%，同比下降28.85%。其中：公路发送旅客4825万人次，环比下降0.08%，同比下降31.11%；水路发送旅客113.35万人次，环比增长35.86%，同比下降46.91%。
前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力 人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】
从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
统计局：9月份中国制造业PMI为51.5% 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】
统计局解读：9月制造业PMI与非制造业商务活动指数双回升 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）2020年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 当前统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，我国…【详细】