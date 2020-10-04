超长黄金周：在上海感受文化消费的热度

在外滩“一览”莫奈日出，在徐汇滨江享受“大美朵云”的艺术盛宴；在户外草地露营，随着音乐尽情摇摆；走进影院，“笑中带泪”感受家与国的温情变迁……这个“超长黄金周”，“魔都”上海处处人潮涌动，文化艺术消费成为热点。
长达8天的假日，中秋国庆喜相逢——“国”的生日、家的团圆，双重变奏交织出最澎湃最欢快的乐章。
“魔都”俯拾皆展览，“中西融合”很海派
“今年国庆长假不出游，列了张清单去追展，弥补平时没有闲暇的遗憾。粗略算下来：每天打卡一个展览，8天不重复，日程已经被排得满满当当。”“80后”文艺爱好者黄静和记者分享了自己的长假攻略。这张名单上，既有西方艺术时尚大展也有中国传统文化展项，中西融合海派风味十足。
4583人次、4578人次——上海博物馆与新加坡亚洲文明博物馆联合举办的“宝历风物——黑石号沉船出水珍品展”，假期开始以来迎来众多中外观众“打卡”。
“‘十一’之前，上博因疫情防控的要求，每日观众限流在3000人之内。随着假日来临，参观量迅速增长了百分之五十。博物馆的文创产品也很受追捧，两天就销售了近10万元。”上博工作人员介绍说。
拥有120年历史的朵云轩是蜚声海内外的江南艺苑，今年为庆祝生辰慷慨打开拥有万余件宝物的“库房”，从中精选出120件展品与公众分享，举办了“大美朵云——朵云轩120周年珍藏精品特展”，备受沪上书画爱好者追捧。
朵云轩集团总经理朱旗说，为满足国庆长假期间文化消费的旺盛需求，位于南京路步行街上的朵云轩门店大楼已完成修缮，以全新姿态亮相，其中增添了艺术雕塑、文创产品、触摸屏和电子目录，打造艺术品的“新零售”业态。
奏鸣“田园交响曲”，踏秋赏景商机旺
在上海第一高楼仰观“云上书榜”，俯瞰秋意盎然的黄浦江景……位于上海中心239米高空的朵云书院旗舰店，国庆假日期间游客如云。
即使采取了预约和限流措施，这家上海最高书店的客流量和平时周末峰值相比依然提升了20%。“可能因为假日因素，文创产品特别受欢迎，卖得比咖啡还要好。”朵云轩运营总监冯洁说。
随着疫情防控常态化，人们重归自然，享受田园之美。连日来，在植物园里举办的辰山自然生活节，迎来一波又一波踏秋赏乐的游客。人们在草地上安营扎寨，去“车主集市”练摊买卖，在文创市场挑选礼物，在草地上聆听“仙乐飘飘”。
据介绍，上海在假期围绕红色文化、海派文化、江南文化等主题推出140余项活动。踏秋赏景、家庭团聚、文化味浓、消费旺盛，是众多节庆活动的共同特征。
“国庆档”胜“春节档”：家国情怀最动人
这个超长黄金周，上映影片丰富、电影票房更加火爆。身处作为中国电影摇篮的上海，人们感受愈发鲜明。
工作在“魔都”的“新上海人”刘楠，今年因为疫情考虑和加班安排没有回乡。国庆中秋之夜，她独自走进影院观看电影，收获了满满的感动。
“《我和我的家乡》太值得推荐。看着看着，看哭了；看着看着，又看笑了……”刘楠说，一部影片，让距离家乡数百公里的她，心中萦绕关于家乡的最美记忆。“虽然不能回家，但想起家乡翻天覆地的变化， 更觉得生活于这个时代何其幸运。比起个人的‘小确幸’‘小欢喜’，家国情怀才最是动人。” （新华社上海10月3日电）
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