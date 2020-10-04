这个国庆黄金周，珠三角工厂依然机器轰鸣

新华社广州10月3日电（记者丁乐、荆淮侨）眼下，位于深圳市光明区的TCL华星光电技术有限公司车间内，一块块显示面板正在自动化生产线上不断产出。企业负责人介绍，在整个国庆黄金周里，这条生产线都会照常运作，以满足国内外市场需求。

从不饱和生产到加紧赶工，随着疫情防控进入常态化，国内生产链在全球率先稳定，不少珠三角工厂已在产能恢复的基础上，实现了逆势增长。

TCL华星高级副总裁赵军说，尽管疫情对全球半导体显示行业带来冲击，但今年上半年，TCL华星依然实现逆势增长，销售总面积达到1420万平方米，同比增长47.9%；营业收入195.1亿元，同比增长19.9%。

当前，TCL华星面板生产线累计投资金额近2000亿元。仅上半年，TCL华星t1、t2、t6产线就满销满产，电视面板市占率上升至全球前二。公司的LED产线高端、新形态产品技术迅速提升，与全球头部品牌客户的合作也在持续深化。

无独有偶，国庆期间，广州万宝集团冰箱有限公司也一直忙着装柜出货。广州万宝集团冰箱有限公司董事长张靖说，受疫情“宅家”推动，国际市场对家用电器需求旺盛，上半年公司的冰箱出口量同比增长71%，冷柜的出口量同比增长199%。“以前这个时候都是进入淡季，但现在订单已经排满到年底了。”

张靖说，这些业绩主要得益于公司对产品、客户结构的调整，尤其是与新客户实现了OEM合作。未来将继续研发适销对路的机型，开拓欧洲、东南亚等更多市场。

在需求回暖、产能企稳的情况下，珠三角还出现了用工紧张、运输供不应求等现象。广州市宗勋商贸有限公司关务经理詹海鸿说，受需求表现良好带动，珠三角部分航线近期运能明显趋紧，一些远洋航线运价逐周上涨，船舶租金水平全线反弹，货柜提取也普遍涨价。

为了更能抵御风险、持续回稳向好，珠三角企业也在不断转型，夯实产业基底。广州万宝集团冰箱有限公司今年计划投入超过8000万元升级智能生产线，以实现工厂综合生产效率提升超过20%。

赵军说，下半年，TCL华星也将推进t4二期、三期扩产和t7项目建设，提升LTPS、柔性OLED等中小尺寸业务竞争力，在新型显示技术和新材料开发上全力取得突破。

(责编：庄红韬、史雅乔)