中国旅游市场复苏强劲 提振全球经济信心

10月3日上午10时15分，北京八达岭长城景区当日门票已经售罄，这是自3月24日疫情后，景区有序恢复开放以来，首次出现门票售罄情况。当日，景区启动了红色预警一级响应预案。

与北京八达岭长城景区一样，由于游客众多，山东泰山景区将游客接待人数单日最大承载量由5.7万人调整为8.55万人。随着中国疫情防控形势持续向好，加之今年中秋节恰逢国庆，假期延长，旅客假日出行旅游需求旺盛，国内旅游市场复苏趋势强劲。

中国交通运输部统计数据显示，国庆节首日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量6586.23万人次，环比增长21.02%，同比下降28.11%。各种交通运输方式旅客发送量环比均出现较大幅度增长。

铁路更是迎来疫情发生以来客流新高。9月30日至10月2日，全国铁路客流旺盛，连续3天发送旅客超千万人次。国庆节首日，全国铁路发送旅客1509万人次，创疫情发生以来全国铁路单日旅客发送量新高。为满足旅客需求，铁路部门在主要旅游城市间加大运力投放，加开旅客列车570列。

在北京的南锣鼓巷、什刹海风景区，来自全国各地的游客让景区再现往日熙熙攘攘的情景。据统计，1日当天，北京市重点监测的223家旅游景区共接待游客108.7万人次，较去年国庆假期首日接待量增加69.84%，营业收入较去年国庆假期首日增加219.63%，旅游市场回暖势头强劲。

在武汉的黄鹤楼景区，中秋团圆夜，月上黄鹤楼。10月1日当晚，黄鹤楼开放夜间游览。这是黄鹤楼1985年重建落成以来，首次开放夜间游览。通过严格落实防疫措施，武汉旅游市场复苏情况良好。

据统计，截至2日14时，纳入湖北省假日旅游监测的30家重点景区共接待游客31.1万人次、景区综合收入2775.16万元(人民币，下同)。按可比口径，接待人次恢复到接近去年同期水平、综合收入恢复到去年同期的85.5%。

中国文化和旅游部数据显示，中秋国庆假期首日，全国共接待国内游客0.97亿人次，按可比口径同比恢复73.8%；实现旅游收入766.5亿元，按可比口径同比恢复68.9%。

旅游市场复苏趋势强劲，对消费的拉动也更加明显。中国银联3日发布的数据显示，10月1日当天银联网络的交易金额超过3300亿元，同比增长15.5%；10月1日至2日的交易金额达到6287亿元，较去年同期增长了11.8%。

根据官方预计，今年的国庆节假期，国内旅游人数预计将达5.5亿人次。中国最大的在线旅游平台携程预计，“黄金周”期间国内旅游人数将达6亿人次。

国庆“黄金周”的系列“亮眼”数字赢得了国内外观察人士好评。

国际观察人士看好中国假日经济的内外拉动效应，认为在新冠疫情持续影响世界经济复苏的背景下，中国国庆黄金周将释放民众消费潜力，带动服务业稳健复苏，进而提振世界经济信心。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振表示，中国取得了令人瞩目的防疫成绩。尽管外部不确定因素犹存，但中国通过挖掘内需市场潜力提振经济增长，实现经济更健康发展，中国假日经济繁荣就是扩大内需的重要体现。在疫情防控常态化的环境下，促进假日经济能够充分释放居民的消费潜力。

“假日经济无疑将有助于促进中国国内消费，并使中国国内外的相关品牌和酒店集团等受益。目前，很多经济体仍在努力从疫情影响中恢复，中国强劲的内需意味着更强劲的进口需求，这将有助于全球经济复苏。”英国智库牛津经济研究院经济学家胡东安说。

中新社北京10月3日电

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