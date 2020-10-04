国庆假期探亲和旅游客流持续走高 “高铁游”受到青睐

人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月4日，全国铁路预计发送旅客1180万人次，短途探亲、旅游观光等客流持续走高，“高铁游”受到广大旅客青睐。铁路部门精准增加运力，加开旅客列车570列，努力打造温馨旅途，保障旅客出行。
10月3日，全国铁路发送旅客1172.8万人次，铁路运输安全平稳有序，其中北京局、上海局、广州局集团公司分别发送旅客94.3万人次、247.9万人次、209.2万人次。9月30日至10月3日，全国铁路连续4天发送旅客人数超千万。
随着我国“八纵八横”高铁网持续完善，高铁运营里程已达到3.6万公里，通达越来越多的城市，串起了越来越多的旅游资源，乘坐高铁出游成为广大旅客选择，“高铁游”持续升温。各地铁路部门加大运力投放力度，科学调度指挥，加强站车服务，努力满足旅客节日出行需求。
沈阳局集团公司针对大连、朝阳、赤峰等旅游热门地区推出“高铁一日游”产品，精准满足短途游旅客出行需求；太原局集团公司在太原、大同、平遥、运城、五台山等旅游热门方向实行高峰线运行图，对23趟动车组重联运行；呼和浩特局集团公司在乌兰察布高铁站开通5条直达景区免费旅游大巴线路，高铁客流可免景区门票，既解决了“最后一公里”问题，又为游客带来了更多实惠；郑州局集团公司优化各大车站进出站流线、增设引导标识，组织党员突击队和青年志愿者做好旅客引导服务工作；武汉局集团公司加开武汉至宜昌、荆州、天门、襄阳等地列车63列，方便省内旅客出行；西安局集团公司推出“坐西成高铁·体验大汉文化”活动，凭汉中站出发或到达车票可享受部分景点门票优惠；南昌局集团公司在合福高铁、九景衢铁路等旅游热门线路加开旅客列车68列，方便游客体验沿线田园风光，感受古城风韵；南宁局集团公司“刘三姐”亲情服务队推出重点旅客预约、旅游咨询、旅程规划、快速改签、外语翻译、交通指南等服务，为旅客提供更多便利；成都局集团公司在渝万、成贵、渝贵等高铁线路加开动车组列车276列，满足旅客短途出游需求；昆明局集团公司增开昆明至大理、普者黑、弥勒等旅游城市动车组34列；兰州局集团公司加开兰州至清水、张家川的列车，带火了当地乡村游，有效助力脱贫攻坚。
铁路部门提示广大旅客朋友，黄金周期间具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间火车站、列车上客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。
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