武汉外卖骑手赵彬：工作和生活都要“有一股劲儿”

“我们来到的地方，是光谷广场，也是武汉最热闹的地方之一，现在这里已经恢复了之前的车水马龙……”大年三十边骑车边哭的90后外卖骑手赵彬，如今再次面对镜头，熟悉的武汉回来了。

近日，纪录片《武汉最“闪”的外卖骑士》在网上播出，受到关注。从寒冬到金秋，从战斗到重生，赵彬用自己脚步，真实丈量了武汉令人动容的一幕幕，也把正能量传递给了更多人。

小人物大英雄

从外卖小哥到城市“摆渡人”

回望武汉那段惊心动魄的“战疫”，除医护人员外，同样坚守在岗位默默付出的还有城市里的“摆渡人”外卖骑手。

赵彬就是其中一个，在武汉疫情最严重的时刻，他和其他送餐员一样，从早跑到晚，没有休息一天，经常顾不上吃饭。“不是不想休息，而是根本停不下来，因为很多人都需要我们。”赵彬说。

特别是在物资短缺的情况下，他们跑遍附近所有商店才能买齐物品。“可以说，那段‘战斗’的日子，是我当外卖骑手以来最繁忙的一段时间。虽然很辛苦，但感到很有价值。”赵彬如是说。

街头虽空，但人与人的距离更近了，沉默的封闭的城市,外卖骑手黏起了人们的情感连接。像赵彬这样默默奉献的人还有很多，清洁环卫工人、出租车司机、快递员、小区物业这些平凡的岗位，他们在“疫情”严重时期仍然坚持岗位，为老百姓的生活服务提供便利。

疫情期间，赵彬在接受媒体采访时曾表示：“希望疫情结束时， 能在武汉拍到陌生人在街头拥抱。”而他的这个愿望，早在几个月前就得以实现——“我大武汉回来了！”

看到纪录片，看到赵彬的经历，网友“花菇凉的小仙女”表示，这样的力量也深深感染了我；网友“星辰和风还有你”认为，大家都不太喜欢平时车水马龙的喧嚣，但经历了疫情才明白，原来那样才是国泰民安的体现；网友“呼噜咕噜喵喵”说，正因为有你们的付出，我们才能过一个阖家团团，美满幸福的中秋。

对焦小人物平日里的闪光点

赵彬：工作和生活得“有一股劲儿”

发现赵彬的，是武汉本地导演张小鲨。从疫情开始，张小鲨就一直留在武汉，没回工作地北京。这座城市，发生了这么多可记录的故事，他也一直想做些什么。

“但是，感觉现在很多记录片或者影视作品，都在讲那段‘战疫’的艰辛，其实对我个人不太愿意回忆这些。我更愿意向前看，更愿意看武汉‘重生’后的烟火气。所以当我看到赵彬时，也看到了我创作的方向。”张小鲨向记者表达了他真实的想法。

张小鲨进一步表示，赵彬的生活、工作以及创作的态度，还有骑士精神，都直接触动着他，“对我来讲，这是一次非常幸运的拍摄，我不想夸张一个人的形象，也不想遮盖小人物的光芒，赵彬身上的某种‘闪’能量正辐射着我，我想把这种能量拍给大家看。”

于是，“武汉导演真实记录90后外卖骑手武汉重生：我大武汉回来了”一篇微博就在网络广泛流传，备受好评。

“再忙也要坚持自己的爱好和梦想！”纪录片中，赵彬的一句话给大家留下了深刻的印象。

赵彬还告诉记者：“我最大的爱好就是摄影，平时送餐，每天都在街头，就比较喜欢拍一些图片记录下来……这个爱好最早是从我担任博物馆保安开始的。”

在纪录片中，我们不仅可以看到赵彬作为一个武汉骑手，自身对城市的感情，为城市街道的突然冷清而哭泣，更可以看到作为如城市一般的外卖骑手，对生活幸福感的追求。

“送餐这个工作，可以合理安排自己的时间，在不耽误工作的情况下到学校去，我在湖北美术学院附近租的房子，有时候和湖美的老师一块儿学习，老师们也会非常有耐心地指导，他们对我帮助很大。”赵彬还向记者道出了他为何喜欢这份工作的原因。

影片中，在赵彬的带领下，导演以及他的拍摄团队，穿梭在赵彬平日工作穿梭的街道，在“停止接单”之余，停下脚步，驻足拍摄这个自己所热爱武汉的广场、码头之间，深入体会平凡人生活中一份份小小的，却又是支撑人们生活的幸福感。

除此之外，导演张小鲨，在纪录片中还着重特写了骑手赵彬的家庭生活。

赵彬的背后，有一个善解人意的妻子，更有一个乖巧可爱的女儿。而赵彬女儿的梦想，是有一天可以当上航天员，飞到外太空去看更大的世界。而这一次，在赵彬熟悉、深深爱上的武汉回归之后，他利用自己工作的闲暇时间，通过二手市场为女儿打造了一个“发射中心”，为女儿力所能及地圆梦。

除骑手身份外，张小鲨所记录的，是一个并不能帮助女儿向外太空发射信号的平凡爸爸，更是一个能与更多网友、普通人形成共鸣，每天奔波在城市中，努力为家庭创造幸福的普通人。

“所以不难理解，为什么在诸多影视剧作中，这样一部更显平淡的纪录片推出后，立即引发了诸多网友的共鸣——这是一部属于那些面对疫情，会害怕，更会努力克服困难，扛起责任努力追求幸福生活，平凡人的纪录片，我们共有的纪录片。”张小鲨表示。

网友“怎么和别人重名”就表示：这种纪实类的纪录片总是会让人莫名感动，每个平凡热爱生活的都都非常可敬。

“今日武汉”则表示，无论是年前还是现在，我们总能看到外卖骑手的身影，穿梭于光谷、楚河汉街等街头。把大家馋的热干面、锅盔、粉蒸肉…送达嘴边。他们身上的“闪”能量，正辐射着着武汉。因为有这样发光的人物，武汉这座城市也会闪闪发亮！

城市“摆渡人”

脚下这座城不可剥离的一部分

在赵彬看来，经过了疫情，给他最大的感受就是大家对外卖骑手态度的转变。

“我觉得最大的感受就是顾客对我们更加地理解和包容。其实对之前遇到特殊情况比如下大雨的时候，送的稍微慢了，就会有些不理解。但经历了疫情，顾客知道了我们的付出和艰辛，在下雨天就会提前给我们发信息，告诉我们路上慢点没关系，晚点来也没关系。”谈及疫情后骑手工作中所发生的变化，赵彬如是说：“这让我们心里都暖暖的”。

导演张小鲨也表示，外卖骑手现在已经是人们生活中必不可少的存在，今后他们的作用会更加凸显，“就像这次疫情，我们很难想象这些穿梭在街头的平凡骑手，会是帮助我们的英雄之一，我觉得他们应该得到更多尊重，得到更多理解和关心。”

谈到对于这份工作的成就感，赵彬表示，有时候一些顾客想要买的商品非常难买，由于外卖骑手在地形等方面非常的熟悉，就可以发挥自己的优势帮助到顾客，“给顾客买到的一瞬间，我就会觉得这个工作是很有很有成就感的一件事，能在工作同时帮助到别人。”

都市“摆渡人”、“银河护胃队”、“城市跑男”等一系列称号生动诠释了外卖骑士对于人们生活、社会发展所起到的“润滑剂”“稳定器”和“安全阀”的巨大作用。

“只要我们还在工作，就证明这座城市还在运转。”虽然是普普通通的一句话，但足以证明外卖骑士已经成为了充盈这个城市细胞的“摆渡人”，已经深深融入到城市的发展建设中，深深融入到老百姓的生活中——人们抱以更大的善意去接纳他们，他们拥抱着生活，成为互相不可剥离的一部分。（人民网记者 夏晓伦）

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