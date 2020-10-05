优质粮食工程投资逾800亿元

新华社北京10月5日电（记者王立彬）优质粮食工程实施以来，中央和地方总投入超过815亿元，百姓“要吃得饱，更要吃得好”需求不断得到满足。

记者近日从国家粮食和物资储备局获悉，优质粮食工程实施以来，各地谋划布局粮食产后服务体系、粮食质量安全检验监测体系、“中国好粮油”行动计划3个子项共8900多个项目；中央财政连续四年累计安排补助资金近215亿元，带动地方各级财政和社会投资600多亿元，总投入超过815亿元。截至8月底，已完成5828个项目，建成4000多个粮食产后服务中心，新建和改造提升1500多个粮食质检机构，各省份支持建设389个“中国好粮油”示范县。

据悉，优质粮食工程有效带动了粮食产后减损和农民增收。国家通过引导基层粮食企业、农民合作社、种粮大户等多元主体盘活仓房，建设粮食产后服务中心，为粮农提供清理、干燥、收储、加工、销售等服务，促进粮食减损。到2020年年底，4000多个粮食产后服务中心全部建成后，将实现全国产粮大县全覆盖，覆盖区域粮食损耗浪费和霉变损失将平均降低4个百分点。

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