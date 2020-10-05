节中跳水 多条热门航线机票价低于高铁

10月4日，去哪儿网数据显示：小长假过半，多条热门航线的机票价格已经跳水，北京至三亚、北京至海口的机票支付价格（含机建燃油）已经跌破500元。不过与此同时，回程机票从6日起开始上涨。此外，不少北京市区的热门酒店价格也已降温，许多位于市区内的高星酒店以不足千元的价格吸引游客。
据初步统计，10月1日至10月4日全国平均航班正常率 93.26 %，同比提高 0.9个百分点。
机票跳水
北京至三亚裸票最低368元
据去哪儿网平台实时查询显示，最热的北京至三亚航线，10月4日起飞的航班最低预订裸票价格已经跌破500元，10月7日起飞的最低预订报价仅为368元。
10月4日北京至大理航线最低预订裸票报价为1080元，比去年同天起飞的航班最低报价低210元；10月7日起飞的最低预订报价为570元，价格几近腰斩。
北京至丽江航线价格跳水更加明显。10月4日出发的最低预订裸票报价为510元，而10月7日起飞的最低预订报价仅为300元。
去哪儿网数据统计，北京出发TOP10热门航线中，像北京至重庆、北京至杭州、北京至厦门等航线10月5日出发的最低裸票预订价格已经接近节前预订均价的一半。除了北京至成都航线外，其他热门航线的机票价格均比高铁二等座便宜，非常适合错峰出行。
不过与此同时，回程机票从6日起开始上涨。去哪儿网平台显示，不少热门目的地的回程机票价格从6日起开始上涨，特别像从长白山、大理等地返回的航线航班量较少，回程机票更加紧俏。目前此类航线不仅机票价格已经恢复至全价，且已有航班仅剩少量经济舱机票可供预订。
航班稳定
长假前四天全国平均正常率93.26%
据交通运输部消息，10月4日，全国道路预计发送旅客4700万人次，环比下降1.41%，同比去年同日客运量（6701万人次）下降29.86%。全国水路预计发送旅客138.50万人次，环比上升9.14%，同比去年251.70万人次减少44.97%。
另据央视报道，据初步统计，10月1日至10月4日全国飞行航班58608班，同比减少8.8%；运输旅客648万人次，同比下降9.5%；平均航班正常率 93.26 %，同比提高 0.9个百分点。进出港旅客量较多的机场有广州、深圳、北京、成都、上海、重庆、西安、昆明等。预计10月7日至8日将迎来节后返程高峰。
酒店火爆
周边游住宿大部分已售罄
随着假期推进，市区内的不少高星酒店也已“降价促销”。去哪儿网平台查询显示，像新国贸大酒店、JW万豪等知名酒店，仍可预订千元左右一晚的房间。
与之相对，周边游带动的周边住宿预订仍旧火爆。去哪儿网平台显示，古北水镇10月5日入住的多家设计型酒店、高端民宿已经售罄，像古北水镇大酒店、古北之光温泉酒店等网红酒店仅剩3000元以上的房型可供预订，周边不少民宿的间夜价格也升至1500元以上。这种热度直至7日才会“降温”。(记者 温婧 蔺丽爽)
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