外媒：“十一”黄金周是中国复苏的最清晰信号

观察者网·大橘财经消息， 近日，美国《纽约时报》发表了一篇题为《中国“十一”黄金周提振遭受重创的旅游业》的报道。
报道称，在任何一年中，为期一周的“十一”黄金周假期支出都是备受关注的中国经济健康状况晴雨表。
今年尤其如此，当人们挤进火车，拥挤在古老的庙宇中以及做其他许多国家人民仍然只能梦想的一切事情时，这是迄今为止表明中国从疫情中复苏最清晰的信号。
纽约时报原报道截图
尽管对病毒和经济的担忧还在，中国旅客仍在“十一黄金周”成群结队地散开到全国各地。
报道显示，全国各地范围内，长城已经部署了更多的安保人员，以应对激增的游客；西藏首府拉萨的酒店预订量比去年同期增长了600％；在武汉，黄鹤楼受到游客喜爱，位列主要旅行社的“国家最热门风景区”之首。
黄金周是在10月1日国庆节庆祝活动前后建立的年度购物和旅行狂欢节，也是自中国控制疫情以来的第一个重大假期。
报道称，初步迹象证实了两种趋势。第一，中国已经以惊人的速度恢复到接近正常状态。第二，疫情带来的连锁反应还在继续。
受疫情影响，人们的旅行方式改变，中国日益增加的出境游客重回国内。
报道称，中国官方旅游研究机构预测，在为期八天的假期期间，今年将有5.5亿次国内旅游，但仅占去年同期人数的70％，反映出由于经济或对感染的持续担忧，有相当数量的人被留在家中。
在线旅行社携程网的一份报告显示，今年对拉萨等偏远地区酒店的需求激增，反映出仍希望找到“遥远的地方”的愿望。
报道称，自8月15日以来，中国尚未报告过任何本地传播的有症状的病例。近期，北京不再要求人们始终戴口罩，武汉的大型泳池派对吸引了国际关注。中央政府宣布9月9日至10月8日为“全国消费者促进月”，其口号是“享受美好生活的消费”。
不过，疫情对旅游业的冲击还是持续的。在线旅游公司去哪儿网的数据表示，尽管“黄金周”期间国内航班的乘客数量预计将比去年同期增加10％，但许多航线的平均机票价格均低于往年。
上海旅行社的工作人员李女士说，旅游业的全面复苏还很遥远， “每个公司都在拼命地思考如何生存，而不是如何赚钱。”
全球咨询公司德勤（Deloitte）负责亚太地区消费产品和零售团队的张天兵则表示，中国的经验表明，一旦控制住疫情，消费量就会很快反弹。
（原题为《纽约时报：“十一”黄金周是中国复苏的最清晰信号》）
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