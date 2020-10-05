“十三五”成就巡礼·坐着高铁看中国丨绿水青山景如画 诗意生活有滋味

习近平总书记指出：要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。国庆假期第四天《坐着高铁看中国》，我们乘坐被称为“最美高铁”的杭黄高铁、合福高铁，一起来看山水如画的美丽中国。

忆江南，最忆是杭州。坐着高铁看中国，今天，我们先去体验一下杭黄高铁。

总台央视记者 李欣蔓：给大家看这样一个订餐卡，这个上面有很多美味的套餐，从10月1日开始，可以点鱼头外卖了，所以我立马下了单，通过12306。味道怎么样，答案咱们在路上揭晓。

全长265公里的杭黄高铁，一头连西湖，一头连黄山，沿途5A级、4A级风景区几十个。富春江上，“一江烟水照晴岚”；新安江畔，“野旷天低树，江清月近人”。

乘客：连绵的群山氤氲在水汽中，当你坐上高铁，更能欣赏那种美。

有绿水青山打底，高铁改变着沿线村民的生活。有的渔民成为“水下摄影师”；有的果农在自家院里搭起星空摄影棚；还有人表演打鱼，成了渔夫模特。一幅新 “渔舟唱晚”徐徐展开。

浙江杭州建德市下涯镇之江村村民 王建录：高铁一开通他们（游客）都过来了，然后我们陆续地开了民宿、农家乐、卖卖土特产品，环境好了，绿水青山好了，那游客多了，这个就变金山银山了。

绿水青山得益于多年来持续不断的生态治理。

浙江杭州市生态环境局局长 劳新祥：习近平总书记常说的，要一任接着一任干，一张蓝图绘到底。通过实施“千万工程”、“三江两岸”整治、“拥江发展”等一系列生态环境保护工程，让优美的生态环境成为杭州经济高质量发展的驱动力。

总台央视记者 高珧：我现在就是在千岛湖的正上方，千岛湖人管这种捕鱼方式叫作巨网捕鱼，现在大家看到水下的画面，大家看到有很多鱼是从渔网里钻了出来。所以这个巨网不仅指网非常大，网眼也很大，抓大放小。千岛湖人正在用自己的行动，在证明着绿水青山就是金山银山的发展理念。

美食和美景相伴。“千岛湖鱼头”“土猪肉”等成为高铁热链套餐中的特色菜。

总台央视记者 李欣蔓：我现在已经到达千岛湖站了，大家看，现在我们的车站人员正在做一个外卖的交接手续。我们来摸摸，隔着包装袋，我们还能摸到热乎乎的味道（感觉）。

如今，从杭州到黄山最快只需要1个半小时。沿线城市通过杭黄高铁与全国70多个主要城市牵手，与华南、西北、华北等地实现联通。

杭黄高铁和合福高铁在黄山交会后，一路飞驰驶入徽州的白墙黛瓦。合福高铁全长852公里，设计时速350公里，是一条穿越山区的高速公路。“山绕清溪水绕城，白云碧嶂画难成”，今天的徽州村落古貌犹存，游客在砖瓦间感受古老文化。在江西上饶，全国首座垂直骑跨式高铁枢纽站坐落在群山之间，合福高铁还和沪昆高铁在这里相遇。

美在诗中，美在景里。在武夷山，今年国庆假期，这里已接待游客超过15万人，其中近8万人是乘高铁前来。

游客：我们是去厦门拍婚纱照的，沿边的风景都很好看，我们刚才把五星红旗跟蓝天还比着，拍了个照片，每天都让我们自己有种爱上祖国新的那种感动。

高铁带来了游客，也更新了旅游模式，从原来的景区游向全域游转变，从单一观景到茶旅、荷花节、稻花鱼节等体验游转变。武夷山所在的南平市，2019年文化旅游产业收入近千亿。同时，当地还将分散的自然资源整合成资源包，对外招商引资、集中开发，村民根据资源入股情况分红，这在全国也是首个试点。

生态环境部环境规划院院长 中国工程院院士 王金南：我们看到的生态跟经济融合，生态产业化，产业生态化。生动地实践了习近平总书记“两山”的理念。

福建南平市浦城县莲塘镇山桥村党总支书记 徐芳忠：车子买起来，家家户户洋楼盖起来。幸福感那是不用说了。我感觉我现在一年比一年好，一年比一年有奔头。

高铁网一年一年也在扩展延伸，作为合福铁路的延伸和扩展的福州至平潭铁路，目前已进入了联调联试阶段，预计今年11月底具备开通运营条件。

总台央视记者 魏明：福平铁路开通运营以后，平潭岛也将结束不通火车的历史。并且通过合福铁路接入我国的高速铁路网，也因此我们可以相信，在未来还会有更多诗意的远方，被大家所熟知、被大家所发现。（来源：央视新闻客户端 记者:何盈 张斌 德全 一淳 晶晶）

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