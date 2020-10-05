不负青春 不负韶华！4000多名群众歌唱“我的祖国” 为新中国71岁华诞庆生

假期期间，在湖南长沙橘子洲头、岳麓书院等景区，一场“我的祖国”快闪活动热闹上演，群众与演职人员一起庆祝国庆、中秋双节，为祖国母亲送上深深祝福。

“一条大河，波浪宽....”国庆期间，在长沙湘江两岸的橘子洲头、岳麓书院、，4000多群众以一场“我的祖国”快闪活动为新中国71岁华诞庆生，表达对祖国母亲的深深祝福。

“十一”假期的橘子洲头、岳麓书院游人如织。“我的祖国”的优美旋律在人群中响起。一时间，橘子洲头国旗挥舞，歌声嘹亮，在“湘江北去、万山红遍”的胜景中，游客们尽情抒发对祖国的祝福，表达深深的民族自豪感和对美好未来的憧憬。在强烈的爱国主义氛围感染下，不少游客热泪盈眶。现场游人感慨今天的幸福生活，祝福祖国越来越好，越来越繁荣昌盛。

来自长沙等地的公安干警们表示，要继续发扬伟大抗疫精神，为守护平安、服务人民再立新功。在岳麓书院，近400名湖南大学的学生也参加了今天的快闪，他们表示，定会响应“不负时代的重托，不负青春，不负韶华”的号召，肩负起国家民族交付的伟大使命，为中华民族伟大复兴而努力奋斗，奉献青春和才华。（来源：央视新闻客户端）

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