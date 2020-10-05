国庆假期过半 铁路短途客流持续高位运行

人民网北京10月5日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，国庆小长假过半，铁路短途旅游、探亲等客流持续高位运行，全国铁路连续5天发送旅客超千万。10月5日，全国铁路预计发送旅客1160万人次。铁路部门加开旅客列车564列，落实各项服务举措，努力保障旅客顺利出行。

10月4日，全国铁路发送旅客1185.9万人次，铁路运输安全平稳有序，其中北京局、上海局、广州局集团公司分别发送旅客85.2万人次、241.3万人次、207.4万人次。

各地铁路部门加大运力投放，努力提升服务品质。哈尔滨局集团公司管内109个车站以及漠河、满归等方向的5对公益性“慢火车”开始供暖，为旅客营造温暖舒适的旅行环境；太原局集团公司在太原、大同、晋中等10个地级市车站设置旅游集散中心，实现景区至车站无缝隙接驳；呼和浩特局集团公司增开包头与鄂尔多斯、呼和浩特与额济纳间的临时旅客列车6趟，方便旅客草原游、胡杨游、大漠游。

郑州局集团公司郑州东站在候车大厅城际候车区设置登机牌自助打印机，为换乘飞机的旅客提供便利；武汉局集团公司往襄阳等方向开行Y676次“乐在襄阳、爱在南漳、汉唐穿越”特色旅游专列；西安局集团公司加开西安至宝鸡、汉中、韩城等方向的列车28列；上海局集团公司加开沪宁、沪杭、宁杭、杭长、杭黄、宁安等中短途方向旅客列车18列，保障长三角地区旅客周边游需求。

南昌局集团公司龙岩车务段联合当地工会部门，对母婴候车室进行升级，方便旅客亲子游；南宁局集团公司协调市政部门增开接驳班车1400余班次，打通车站到各景区交通服务“最后一公里”；成都局集团公司加开成渝高铁、西成高铁、安六铁路等多条热门线路动车组138列，进一步带旺当地短途游。

兰州局集团公司兰州车站积极对接兰州新区，实行新区景点门票与城际列车车票套买优惠政策；乌鲁木齐局集团公司在各客运车站进站口、检票口等处设置专人做好电子客票引导、咨询等服务，保障旅客便捷出行。

铁路部门提示广大旅客朋友，黄金周期间具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间火车站、列车上客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。

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