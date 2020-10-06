“中国号”复苏领跑，风雨无阻稳步向前

坐着高铁看中国，车窗外江山如画，车厢里双节胜年。一站又一站，一程又一程，复苏的“中国号”列车一往无前，疾驰如箭。

中国社会经济正在以惊人的速度迸发活力。近日，《纽约时报》就刊文称，“当人们挤进火车，拥挤在古老的庙宇中以及做其他许多国家人民仍然只能梦想的一切事情时，这是迄今为止表明中国从疫情中复苏最清晰的信号”。这篇报道用一连串详尽的数据得出结论：中国已经以惊人的速度恢复到接近正常状态。

与这些数据相比，长假五天来的那些场景或许让每一位中国百姓有更直观的感受。

位于重庆洪崖洞的一家火锅店等位显示：在用餐高峰期，等候排队的人数竟达到1507桌！这让在门口排队的顾客有点“崩溃”。“目前门店营业额已恢复到疫情前，甚至已经超过疫情前水平。”在接受媒体采访时，这家火锅店的运营人员说。

四号那晚，我回到了家乡。江苏射阳，这个苏北平原的普通县城人头攒动，不大不小的饭店都在“翻台”。我的一位朋友和他的家人从外地赶回来为他的母亲补过寿宴。他告诉我，因为预定太紧俏，位置还是托人订到的。那晚，他们燃放灿烂的烟花，为母亲庆生。

我和我的家乡，我和我的祖国……

可以幸福地团聚，可以悠闲地旅游，可以快乐地逛街，可以惬意地度假，这不过是因为，永远有人为你挡风遮雨，永远有人为你负重前行。

正在热映的国庆档电影《我和我的家乡》里，也有一列高铁从田野边驶过的场景。

这列讲述着“十三五”成绩单的“中国号”，搭载着无数个“北京好人”“治沙英雄”“乡村教师”“基层干部”。是他们用日复一日的辛劳和付出建设家乡、建设国家，他们都是生活中的平凡人，但当他们汇聚在一起，就成了磅礴的海洋。

穿越冰雪，无惧风雨，因为“中国号”列车跑出了中国速度，才让世人见到了瑰丽的中国风景。

今天，“坐着高铁看中国”来到了“天路”。

从西宁到拉萨，最高点5072米，海拔4000米以上路段有960多公里……青藏铁路是世界上海拔最高、高原线路里程最长铁路。唐古拉山，在蒙古语中意为 “雄鹰飞不过去的高山”，但青藏铁路穿越了它。这条被高原民众誉为经济线、生态线、幸福线的铁路，背后有无数劳动者、建设者的汗水和心血。

懂得“天路”的险峻，更懂得守护山河的艰辛，但我们也愿意享受这份轻松和从容，因为我们底气十足，因为我们从来相信，什么样的困难都吓不倒乐观、勇敢、奋进的中国人民。

暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。经此一“疫”，经受住历史考验的“中国号”列车没有减速，依然飞驰在中华民族伟大复兴之路。此时此刻，不管是徜徉在大江南北，还是在家中享受天伦之乐，我们都没有忘记，贴心的“中国号”把我们送达心有所想、行亦随之的幸福目的地。（来源：澎湃新闻）

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