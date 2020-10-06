新华社北京10月5日电 题：扩容 提质 增效——疫情防控下“十一”黄金周消费亮点透视

新华社记者

消费是经济增长的持久动力。今年“十一”黄金周，各地在不断巩固疫情防控成效、加快全面恢复正常生产生活秩序的同时，积极优化市场供给，培育消费新增长点，拓展消费空间，有力促进了消费回补和潜力释放。

扩容：老行当推新，挖掘消费潜力

对辽宁省盘锦市25岁的回乡创业青年陈家宝来说，眼下正是一年中最忙碌的时候。

“今年稻田蟹上市以来的销量，尤其是邮寄量较往年大幅增长。以往一些本地消费者会选择现场挑选购买，今年大都选择线上订购，再通过快递取货。”陈家宝说，疫情一度让他对今年的销售持悲观态度，可随着越来越多的螃蟹从线下“爬到”线上，压在他心头的石头落了地。

推陈出新，尤其是一些老行当尝试叠加新要素，是战“疫”带来的变化，也成为各行各业挖掘消费潜力的方向之一。

看文化展览，观网络直播，与送餐机器人合影……56岁的重庆游客刘庆红在广州酒家不仅享受了一顿粤菜大餐，还同当地传统饮食文化和餐饮行业高科技来了一次亲密接触。

“我们希望通过线上线下多措并举，让大众享受更丰富更优质的文旅美食新体验。”广州酒家集团股份有限公司总经理赵利平说，因防疫需要而引入的无接触送餐机器人正逐步普及到各店，实现餐饮智能化升级，既降低成本，又保障卫生安全。

10月1日晚间在上海新天地举行的“2020天地世界音乐节”上，呼麦、长调等蒙古族特有的音乐形式与其他音乐融合，给人们带来传统与现代结合的全新感受。

“随着疫情防控进入新阶段，我们希望在商业公共空间里将音乐以可亲可近的方式带给大家，带动线下全时消费、助推文旅消费市场回温。”瑞安管理及中国新天地执行董事张斌说。8天假期里，全球37支音乐团队将在上海、武汉、重庆等地，以工作坊、街头巡游等新方式呈现85场现场音乐演出。

提质：老场景叠新，优化市场供给

上看建筑立面的裸眼3D屏、骑楼光影舞台剧，下俯被玻璃罩保护展示的千年古道；快闪店、外摆店、网红店等新零售模式频现……

历时两年改造的广州市北京路步行街以全新面貌迎接“十一”黄金周，首日便吸引游客40多万人次。游客穿梭其间，享受健康、文化、娱乐等丰富多样的产品，体验轻奢化、定制化、智能化等不同消费模式。

“每次来都能发现新花样，非遗传承、动漫展销、文化沙龙……”已在广州生活了两年的江华畅游北京路后，掰着手指细数起刚体验到的各类文旅产品。

今年“十一”黄金周，各地、各景区和商圈纷纷“上新”，优化市场供给，拓展消费空间。

湖北开展非遗“六进”活动，让游客尽情品尝、欣赏、体验和购买各种好吃、好看、好玩、好用的非遗产品；北京首发节、时尚夜京城、畅游京郊等商业品牌和文化旅游活动组织电商平台和重点商圈，推出国潮新品发布、网红探店、品牌联动促销；西安曲江大悦城推出“东方时辰——国韵大赏”主题活动，以文化旅游带动商业繁荣。

记者在上海市长宁区IM大通市集上看到，数十辆色彩缤纷的早餐车成为“主角”，居民不仅可以在这里品尝到全球美食，购买文创产品，还能在后备厢集市里享受“淘宝”的快乐。

“市集去过不少，餐车市集是第一次。”附近居民沙女士得知餐车市集正在举办的消息，决定过来尝尝鲜。

增效：内需回暖，加快释放消费回补动能

“受降雨降温天气影响，10月1日至3日大唐不夜城游客量较去年同期下降25%，而综合消费金额却增长了11%。”西安市曲江新区党工委委员、管委会副主任顾育英说，国庆期间，大唐不夜城步行街每天都有20多台音乐舞台剧演出和行为艺术演出，还有能画出唐风唐韵的粉底、口红、眼影，以及主题冰激凌等新产品售卖。

消费扩容提质，带动了内需回暖。

“真没想到旅游住宿恢复得这么快，照目前的趋势，有望把上半年的损失补回来。”成都旅游住宿业协会会长安茂成感慨道，黄金周前三日成都住宿业收入整体水平已高于去年同期。

3日晚上7点半，成都人民公园附近的巴蜀大将火锅店门口候餐客人排出30米远，等餐号牌已经排到500多号。“10月1日至3日，8家门店总接待人数超过4万人次，总营业额超过去年国庆同期。”成都巴蜀大将创始人毛晓佩告诉记者，疫情期间餐饮业损失惨重，但他们积极应对，升级管理系统，调整营销策略，今年7月前已填补完疫情造成的亏损，目前正筹划进一步扩张。

京东大数据研究院高级研究员陆飞表示，消费意愿回暖，需求升级，加快释放消费回补动能。比如，通过与去年中秋节前一周数据对比，今年在京东平台上采购月饼的消费者不但数量大幅增加，而且更加追求品质，月饼平均客单价同比上涨35%以上。（采写：侯文坤、喻珮、丁乐、袁秋岳、吉宁、李华、白涌泉、周蕊、程士华、刘方强、张申博）

(责编：杨光宇)