政策“组合拳”为企业送去“真金白银”

近日，福州市举行“援企稳岗保就业”失业保险稳岗返还启动仪式，28家符合条件的企业领取稳岗返还资金。这是疫情发生后，福建省内首次给困难企业发放稳岗返还资金。保障就业和民生，必须稳住市场主体。企业稳，经济才稳，就业才有着落。面对疫情带来的影响和冲击，福州市人社部门接连打出财政奖补、稳岗返还、社保减免等政策“组合拳”，为企业送去“真金白银”，助力广大企业发展。
奖补政策带来“及时雨”
剪裁、压边、包装……日前，福清爹地宝贝股份有限公司的口罩生产线正在快速运转。据介绍，公司4条口罩生产线共有350名工人“两班倒”上岗，确保生产不停工。“政府的奖补政策让企业在转产后得以正常运行，同时也稳定了工人就业。”公司人资行政副总监吴燕霞对记者说。
疫情发生后，爹地宝贝公司临时改造婴儿纸尿裤生产线，转产口罩。转产带来的成本提升和利润减少，让企业压力倍增。福州市人社局了解情况后，在全省率先发放一次性就业奖补，帮助企业渡过难关。政府的帮扶就像一场“及时雨”，如今，该公司的口罩生产线和婴儿纸尿裤生产线同时开足马力，为保证产能，员工不仅全部返岗，还临时招聘了一批工人。
福州市人社局局长王命瑞介绍，在疫情防控最紧张、最关键的阶段，福州市按照人均7740元标准，对爹地宝贝、春晖制衣、朴朴公司等211家防控疫情紧缺物资生产企业、保障民生商贸配送企业，发放一次性稳定就业奖补3.2亿元，有力保障了疫情防控物资生产和民生所需。
稳岗返还服下“定心丸”
金秋时节，福建福特科光电股份有限公司内机器轰鸣，一派繁忙景象。“7月以后，我们的各条生产线实现了达产满产。”这家公司总经理郭少琴信心满满地说。福特科是一家光电高新技术企业，致力于精密光学元件和精密光学镜头的研发和生产。受疫情影响，公司上半年生产线一直处于不饱和状态，损失较大，但工人一个都没有流失。
为纾解中小微企业困难，福州在省内率先出台政策，对面临暂时性生产经营困难且恢复有望、坚持不裁员或少裁员的中小微企业，根据2020年第一季度失业保险月平均参保人数，按人均7740元标准，给予失业保险稳岗返还资金。
根据政策，今年7月，福特科获得稳岗返还资金506万元，减轻了资金压力，员工的权益也得到保障。“有了这笔钱，我们如同吃下‘定心丸’，可以放心投入技改和扩充生产线。”郭少琴说，随着疫情得到控制，公司的销售额和新接订单都比去年同期增长5%左右。“订单增加了，工人的收入也会增加，员工队伍就稳定了。”郭少琴说，下一步，公司计划扩大招工，满足生产需要。
作为全面落实“六稳”“六保”任务的重要举措，稳岗返还为企业渡难关、稳就业、保就业提供了坚实保障。“我们依据税务和社保大数据，筛选出符合条件的中小微困难企业稳岗返还初步名单。”王命瑞介绍，目前，福州首批1.77万家困难中小微企业，共计11.66亿元的失业保险稳岗返还，绝大部分已发放到位，为全省最多最快。
社保减免送上“加油包”
走进福州高意集团5G光传输产品生产车间，切割、组装、调试，工人们争分夺秒地生产如发丝一般精细的精密光纤电子元器件。“目前订单已超过去年同期，企业正满员满负荷生产。”高意集团党总支书记王劲生介绍，生产车间每天都在高效有序地运转，目前产能比去年同期高10%左右，销售收入同比增长8%。为满足市场需求，公司最近还新招了1000多名员工。
“在疫情影响下，企业之所以能够逆势发展，离不开政府相关部门的大力支持。”王劲生告诉记者，疫情期间，复工后的高意公司面临资金周转压力大等难题，好在福州市各部门及时上门送政策、送服务，在危急关头为企业注入“强心剂”。“仅医保、社保减免这一项，就为公司节省资金超1300万元。”王劲生说。
政府部门出台的政策“加油包”，让企业全力以赴投入增产增效的热潮。王劲生表示，今年高意将重点发展5G通信项目与第三代半导体碳化硅基片生产线。“我们有信心争取今年营收增长突破20%，助力福州抢占产业制高点。”
据了解，今年2月至8月，为帮扶企业发展，福州市共减免企业社会保险费35.17亿元，其中企业职工基本养老保险费32.97亿元，工伤保险费0.95亿元，失业保险费1.25亿元。王命瑞介绍：“全年社保减免预计达60亿元，将有力减轻企业负担，助力‘六稳’‘六保’工作落到实处。”
（记者 高建进）
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