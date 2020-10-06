“十三五”成就巡礼丨把青藏高原打造成生态文明高地

习近平总书记指出，保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展的最大贡献。要坚持对历史负责、对人民负责、对世界负责的态度，守护好高原的生灵草木、万水千山，把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地。“十三五”以来，沿着青藏铁路这条世界上海拔最高、高原线路里程最长的交通动脉，沿线人民正以绿色发展为目标，努力把青藏高原建设成人与自然和谐相处的美丽家园。
这个“十一”假期，不少游客选择登上火车，向着青藏高原出发。据中国铁路青藏集团公司客运部门统计，从10月1日至10月4日，青藏铁路旅客列车共运送进藏旅客14996人。
总台央视记者 薛晨：来自全国各地的列车从西宁换成供氧车厢后，就正式踏上了世界上海拔最高、线路最长的高原铁路——青藏铁路。
从西宁一驶出，很多游客就都纷纷举起手机，无论是“能在大西北看海”的青海湖、还是长江源头沱沱河，都让大家舍不得休息片刻。
青藏线列车旅客：看到什么景色就去打卡吧，因为对我们来说西藏哪里都是新奇的。
青藏线列车旅客：我们觉得真是能把心放这，太美了。
这份“美”凝聚着沿线干部群众守护好高原的生灵草木、万水千山的持久努力。当年，为了响应国家保护三江源政策，128户藏族牧民从平均海拔4700米以上的长江源头沱沱河地区搬迁下来，告别了祖祖辈辈的游牧生活，搬迁到格尔木市唐古拉镇长江源村。
青海省格尔木市长江源村村民 更尕南杰：搬下来的时候，我转身看了三次，舍不得，但我们作为一个长江源头的牧民，我们也给国家作一点贡献。
2016年，习近平总书记在青海视察时指出，保护三江源是党中央确定的大政策，生态移民是落实这项政策的重要措施，一定要组织实施好。这几年，长江源村的环境越来越好，每户还都有一名草原管护员，每月去巡护已经禁牧十多年的高寒草原。
青海省格尔木市长江源村村民、草原管护员 闹布桑周：总书记说你们的幸福日子还长着呢，这几年的变化，确实给我们幸福感，通过努力，草长得比原先好多了，然后周边的野生动物比较充足，就说明我们的管护到位了，很自豪。
目前，青海省内已有各类生态管护员超过14万名，三江源重点生态功能区水源涵养功能持续巩固，湿地面积居全国首位。
跨过可可西里、穿越长江源头沱沱河、翻越唐古拉山，火车一路向南进入西藏，首先到达的就是辽阔的藏北草原。
青藏线列车旅客：我看一看，到底是能看到藏羚羊，还是那个什么牦牛，能看到稀罕的东西，照下来带回去。
措那湖是青藏高原珍稀野生动物的栖息地。今年58岁的安多县牧民桑木才已在这里义务守湖33年，从最开始的自发守护，到如今被任命为村级的河湖长，有了自己的志愿者队伍。桑木才说最大的感受就是国家对环境保护越来越重视。
西藏那曲安多县扎仁镇措那湖村级片区河湖长志愿守岛员 桑木才：我有信心和我们的队员一起，像保护眼睛一样把我们这里的生态环境保护好，为我们的子孙后代造福。
作为我国平均海拔最高的地区之一，那曲的生态环境极为脆弱，靠天吃草的牦牛、藏羊又是当地重要的畜牧产业。如何在保护草场和经济发展之间找到平衡？那曲市尝试用集约化养殖取代传统散养，做到草畜平衡。今年51岁的牧民普次仁，曾被认定为建档立卡贫困户，2018年，他把自家的两百多亩草场入股合作社，而今牦牛肉奶制品等搭着青藏铁路源源不断地发出，全家收入是原来的10倍。
西藏那曲市农业农村局局长 石循凯：我们叫适度规模经营，通过计算我们草场的生产力和载畜量，来确定我们的牦牛或者我们藏羊的畜量，通过龙头企业加基地，加合作社，加牧户的这么一个发展模式，实现了群众增收，2019年全市农牧民可支配性收入同比增长了12.5%。
越过冰山、穿过草原，火车到达千年古城拉萨。从布达拉宫到罗布林卡，再到我国面积最大的城市天然湿地——拉鲁湿地，大面积的植被绿化让游客和市民感受到的是绿色围城的拉萨。
总台央视记者 潘虹旭：拉鲁湿地有着“拉萨之肺”“天然氧吧”的美誉，对维持拉萨市区生态平衡具有重要作用。今年4月以来，拉鲁湿地在保护核心区的前提下，向市民开放了周边的巡护步道，长度近7公里。
5年来，拉萨市通过水系修复、绿色围城等重点建设项目，全市实现了海拔3900米以上山体人工造林零的突破。全市绿化面积增加了252.7平方公里。
截至目前，西藏已建立各级各类自然保护区47处，总面积41.22万平方公里，居全国首位。西藏主要城镇环境空气质量平均优良率达到95%以上，生态环境保护工作取得良好成效。（来源：央视新闻）
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