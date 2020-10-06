贵广高铁3分钟能穿越多少个隧道？坐着“过山车”一起数！

平均不到一分钟就得穿过一座隧道
你以为在玩“过山车”？
在长达14公里的隧道里穿行
你以为是在坐地铁？
统统都不是！
10月6日，坐着高铁看中国
贵广高铁带你开启一趟最“惊险”之旅！
看视频，数一数，从9点10分到9点13分
这3分钟内穿越了多少个隧道？
答案在结尾揭晓！
△邀你一起数数隧道有多少
82%，是贵广高铁全线的桥隧比
92%，是贵广高铁贵州段的桥隧比
这趟“超级铁路”以300千米时速在山间穿行
跨越中国第一、二级阶梯
横跨珠江三角洲、南岭山脉、云贵高原
途经密布的断层带、高峡深谷等生态敏感和建筑密集区域
穿越238个隧道和510座桥梁
被称作“大山里贴地飞行的高速过山车”
答案揭晓！
仅9点10分到9点13分这三分钟内
就穿越 9个 隧道！
怎么样
这趟“穿行之旅”
过瘾了吗！
你数对了吗？
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