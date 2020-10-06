贵广高铁3分钟能穿越多少个隧道？坐着“过山车”一起数！

平均不到一分钟就得穿过一座隧道

你以为在玩“过山车”？

在长达14公里的隧道里穿行

你以为是在坐地铁？

统统都不是！

10月6日，坐着高铁看中国

贵广高铁带你开启一趟最“惊险”之旅！

看视频，数一数，从9点10分到9点13分

这3分钟内穿越了多少个隧道？

答案在结尾揭晓！

△邀你一起数数隧道有多少

82%，是贵广高铁全线的桥隧比

92%，是贵广高铁贵州段的桥隧比

这趟“超级铁路”以300千米时速在山间穿行

跨越中国第一、二级阶梯

横跨珠江三角洲、南岭山脉、云贵高原

途经密布的断层带、高峡深谷等生态敏感和建筑密集区域

穿越238个隧道和510座桥梁

被称作“大山里贴地飞行的高速过山车”

答案揭晓！

仅9点10分到9点13分这三分钟内

就穿越 9个 隧道！

怎么样

这趟“穿行之旅”

过瘾了吗！

你数对了吗？

(责编：杨光宇)