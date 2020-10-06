中国故事：“海岛自助办税服务圈”打造海岛办税新体验

中国故事，国际表达。科技是引领发展的第一动力，智能化加速服务业发展。依海而生，向海而兴。作为中国唯一一个以区域冠名的国家级4A景区，温州市洞头区山海兼胜,岛屿分布广泛，有“海上花园”的美誉。在近年发展浪潮下，国家税务总局温州市洞头区税务局结合洞头海岛实际，搭建形成“海岛自助办税服务圈”，坚持将优惠政策和纳税服务覆盖所有海岛，助力洞头发展特色海洋经济和海岛旅游业，谱写出海岛发展的绚丽篇章。

“自助办税+银行”，为服务加速

“听说丰收驿站新来了两台‘发票自助终端’，特意跑过来瞧瞧，以后代开和申领发票就不需要跑去办税服务厅了。”看着自家附近的丰收驿站里摆放的两台“发票自助终端”，每月都要跑去办税服务厅申领发票的温州市洞头军工机电配套厂办税员林女士兴奋不已。

据悉，林女士点赞的这一“家门口”的“办税服务厅”，是洞头税务部门推出的又一“非接触式”办税服务举措。由于洞头主城区纳税人分布分散，为进一步深化办税便利化改革，该局聚焦北岙主城区中人数较为密集的地区，在人口相对集中的农商银行北岙丰收驿站增设了自助办税区，将自助办税服务延伸至银行网点，助力纳税人少跑路、就近办。

“真的很方便，政务服务中心的办税服务厅离我们还是比较远的，这家门口的‘办税服务厅’让我们省时又省力。”丰收驿站附近的温州市洞头北岙阿金大排档公司的李先生也对这一便民举措点赞。据了解，不仅如此，该局还充分利用银行网点数量多、覆盖面广的优势，将自助办税服务功能引入农商银行各网点，与银行共同搭建“开放式自助办税平台”，并对银行网点员工进行税务操作专业培训，为纳税人提供高效率、有温度的暖心服务。

据统计，自推进“银行网点办税”以来，已累计办理业务5000余件，服务超3600人次，受到了海岛纳税人的热烈反响。

“自助办税+旅游”为景区赋能

近年来，随着经济的快速发展和传统渔业捕捞资源的衰退，洞头这个百年渔港正逐步从传统渔业“月黑见渔灯，孤光一点萤”的模式向全域旅游、打造渔家风情小镇的休闲渔业转变。

温州泉丰酒店有限公司是洞头休闲渔业的先行者，对于洞头税务部门的周到服务，公司财务王女士感触颇深：“在渔业转产过程中，税务部门给予了我们极大的支持，景区办税点的设立极大的优化了我们的办税体验。今年疫情发生后，税务干部还多次电话关心我们的经营状况，主动上门为我们“定制优惠套餐”，帮助公司减免税费42万多元，极大的缓解了我们疫情期间的压力。”

随着洞头海岛旅游热的不断升温，景区纳税人对办理涉税业务的需求也不断增加。对此，该局针对景区餐饮、住宿等企业的办税需要，在半屏山等旅游景区的社区服务中心设立“景区自助办税服务点”，并定期进行上门辅导、送政策，结合各经营户的经营情况，为他们量身定制“减税降费优惠套餐”，得到了村民、老板、村集体工作者的一致好评。

据了解，目前“景区自助办税服务点”运行良好，基本解决了该地区纳税人95%以上的税收业务需求，特别是为旅游行业、生活服务业纳税人办理涉税事宜提供了切切实实的便利。

“自助办税+离岛”为便民助力

鹿西岛位于洞头区的东北部，距主城区北岙街道17公里，坐船需1个多小时。近年来，鹿西岛一直未设税务网点，群众办税很是麻烦。

叶先生是鹿西海洋石油有限公司的会计，谈起鹿西岛的办税体验，叶先生感受颇深：“以前去一趟本岛办税最快也得大半天，万一碰上大风大雨啥的导致停航，耽误功夫不说，还得多花住宿钱，真是折腾不起。”

为疏通鹿西离岛的办税难点堵点，该局在鹿西农商行网点和社区中心设立了“离岛办税服务点”，并在此基础上成立了线上“个体户帮帮团”，划定“离岛办税服务圈”，针对性的为每户离岛企业绑定了专属“税务小管家”，纳税人可通过电话、微信等渠道主动联系“税务小管家”请求税务协助，并提供在线自助办税辅导，大大减少了因交通带来的办税不便。

“有了‘离岛自助办税服务点’和能随时解决税务问题的线上‘帮帮团’，我们现在不用出岛就可以办税了，再也不用来回奔波了，真的是太好了。”叶先生为现在的“离岛办税”模式点赞。此外，该局还依照不同类型的离岛纳税人分别成立了“快反小队”“银税讲师团”“巾帼先锋队”等助渔小分队，定期主动上岛服务，为纳税人解读税收优惠政策，办理涉税手续，助力企业更快更好发展。

洞头区税务局创新社会协办办税服务厅，依托“银行网点自助办税”“景区自助办税”和“离岛自助办税”搭建形成“海岛自助办税服务圈”，实现资源利用最大化，解决了岛民“跑得多”“跑得远”“来回跑”的办税难题，全力打通了海岛办税服务“最后一公里”，打造了海岛办税新体验。（来源：学习强国）

(责编：申佳平、吕骞)