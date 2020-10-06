新华社北京10月6日电 财经观察：假日经济凸显中国市场优势与发展动能
新华社记者王嘉伟
今年中国“十一”黄金周掀起的假日消费热潮，受到世界关注。“人们坐上火车，前往古老的寺庙，做着许多其他国家的人梦寐以求的事情。这是中国从疫情中恢复的明确信号。”美国《纽约时报》网站日前刊文说。
国际观察人士认为，中国成功控制疫情，是中国人得以在黄金周放心出行消费的大前提。与此同时，假日消费热潮也凸显中国超大规模市场优势，以及构建“双循环”新发展格局释放的发展动能。
假日经济助力消费复苏
旅游、购物、休闲娱乐等正重新成为中国人的假期“标配”。观察人士认为，“十一”黄金周集中释放了被疫情压抑的消费需求，有助于进一步提振消费信心，促进经济持续复苏。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬说，中国“十一”长假的消费红利将带动服务业复苏，促进经济更平衡发展，特别是受疫情冲击严重的交通、旅游、餐饮等行业将得到较好补偿。
美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪表示，中国消费已经开始复苏，8月中国社会消费品零售总额增速年内首次由负转正。受黄金周期间“报复性消费”等因素刺激，零售业有望加速复苏。
疫情在带来冲击的同时，也倒逼一些行业转型升级。德国开元周游集团中国区总经理丁佳表示，疫情得到控制后，重新恢复经营的景区景点、酒店民宿等分别在业态和服务质量上做了相应调整和提升，让民众出行更舒心、放心。
假日经济凸显市场优势
疫情严重冲击全球经济，旅游业首当其冲。而“十一”黄金周第一天，中国共接待国内游客0.97亿人次，按可比口径同比恢复73.8%；实现旅游收入766.5亿元，按可比口径同比恢复68.9%。中国国内游的火热场景令海外同行艳羡。
航空运输也是遭受疫情冲击最严重的行业之一。而“十一”黄金周，中国国内航班量、客运量、客运收入等指标显著提升。“数以百万计的人在国庆假期乘坐飞机出行，让中国航空公司在摆脱疫情、恢复常态上处于领先位置。”彭博新闻社网站刊文说。
从旅游、航空运输到餐饮、娱乐、健身等行业，黄金周的繁荣景象背后，依托的是中国超大规模市场优势和巨大的需求潜力。
“中国拥有全世界最多的人口，随着收入水平提高、中等收入群体规模扩大，中国作为消费市场的魅力正不断增强。”新加坡《联合早报》网站如此评价。
假日经济折射发展动能
黄金周期间，多地发放惠民消费券，刺激消费需求；多家大型电商平台推出节庆消费券、中秋美食节等促销活动；部分通信运营商大规模发放5G消费券……从政府到企业，都在努力抓住黄金周契机，为刺激消费、扩大内需频频出招。
观察人士认为，假日经济的蓬勃发展折射出中国构建“双循环”新发展格局释放的发展动能。当前，中国正推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。以国内大循环为主体，就是要坚持扩大内需的战略基点，充分发挥国内超大规模市场优势，不断释放经济增长的内需潜力。
韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振表示，假日经济的繁荣是中国扩大内需战略的重要体现。在疫情防控常态化的环境下，促进假日经济能够充分释放居民消费活力。
顾清扬认为，中国国内消费增加会通过国际贸易渠道增加世界需求总量，促进全球经济复苏。（参与记者：朱晟、蔡蜀亚、陆睿、胡晓光、孙晓玲）
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