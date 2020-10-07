“公平、高效、开放” 中国营商环境持续优化 

编者按：

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力等跃上新台阶。

10月1日起，人民网财经推出“回眸‘十三五’，喜看新成就”系列报道，梳理“十三五”时期中国经济社会各领域改革发展取得的新成就，展现全国各族人民攻坚克难、砥砺前行的新奋斗。

“实在是太方便了，以前要一个窗口、一个窗口的排队，现在只在一个窗口就可以办完。”在上海奉贤区行政服务中心，一位来办理企业变更业务的女士告诉记者。

“目前全区355项应上网审批事项已实现全上网。”奉贤区行政服务中心副主任余童欢介绍，实体行政服务大厅进驻有市场监管局、人社局等涉及23家单位，41个部门，进驻人员480余人，可一站式办理行政审批与服务事项458项。

上海奉贤区的实践，是我国持续优化营商环境的缩影。“十三五”期间，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各部门、各地政府发挥合力，以“放管服”改革为抓手，推动资源配置和企业行为的市场化，强化事中事后监管，不断提升政务服务能力和服务水平，推动营商环境持续改善。

有活力

中国市场主体数量保持高速增长

据不完全统计，2016—2019年，仅国务院办公厅下发的与营商环境相关的政策文件就达到50余项，涉及登记注册、不动产登记、行政审批、减政便民、纳税便利化、市场监管、“放管服”、事中事后监管、信用建设、市场改革等多个方面，这为“十三五”期间营商环境各个领域的改革提供了有效指引。

“十三五”期间，随着“放管服”改革的不断推进，商事制度改革取得突出成效，在“双创”等大好政策支持下，制度红利有效释放，创业活力被有效激发，市场主体数量保持超高速增长。

广东深圳推出70多项涉企场景式主题服务，将办理环节压减60%以上，审批时限压减39%以上，申请材料压减46%以上，表单填报压减28%以上。

浙江积极打造以“告知承诺突破100项”为核心内容的“证照分离”改革升级版，成为全国首个告知承诺事项破百项的省份。

湖北在全省实施“证照分离”改革全覆盖试点，成为中部地区第一个在全省范围内试点“证照分离”改革的省份。

……

国研新经济研究院执行院长、中国社科院经济学博士朱克力在接受人民网记者采访时表示，“十三五”期间，党中央、国务院与各级政府对营商环境高度重视和持续推动，近年来我国营商环境明显改善，投资创业更加便利，市场主体更具活力。

朱克力还表示，持续优化的营商环境既是我国参与国际合作竞争新优势的重要基石，也是构建新发展格局不可或缺的环境支撑，特别在当前形势下，优化营商环境成为现阶段做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。

吸引力提升

大部分外企持续看好中国市场发展前景

“栽下梧桐树，引得凤凰来”，不断优化的营商环境也为全球企业敞开大门。世界银行2019年发布的《全球营商环境报告》显示，中国营商环境大幅改善，在全球整体排名第31位，较上一年提高了15位，较2015年提高59位，成为主要经济体中营商环境改善最快的国家。

近年来，中国不断深化外资管理体制改革，打造公平、透明、可预期的营商环境。2020年1月1日，《外商投资法》正式生效，为实现内外统一、平等保护的外资管理新体制奠定法律基础。外资“放管服”改革不断深化，政府职能加快转变，工作流程不断优化，提升办事效率。外资服务体系日益健全，招商引资方式不断改进和创新。

最近有调查显示，99.1%的外企表示将继续在华投资经营，89%的欧盟企业不会考虑把产业链撤出中国，中国仍是大部分欧洲企业的前三大投资目的地之一。这些都是世界给中国经济投下的“信任票”。

戴尔科技集团全球执行副总裁, 大中华区董事长兼总裁黄陈宏回顾了戴尔在中国的发展历程，他指出，从1998年开设第一间办公室，发展到现在拥有12500名员工，3个生产基地，8个研发中心，戴尔已经成为一个外资本地企业。这个不断扩大的过程本身就说明我们始终非常看好中国市场，认可国内的营商环境。

“与22年前相比，中国市场准入门槛大幅降低，海关通关效率明显提高，基础设施的发展更是天翻地覆，投资相关法律框架日臻完善，知识产权保护水平不断提高。正是由于中国越来越开放，营商环境越来越好，市场越来越具吸引力，戴尔植根中国的决心才越来越坚定。“黄陈宏说。

“可口可乐中国公司对中国营商环境感触最深之处，是中国市场开放的深度和广度，以及各项利好政策激发的市场创新活力。”可口可乐中国区副总裁张建弢接受人民网记者采访时表示，疫情以来，为支持疫情防控和稳定经济社会发展，中国政府出台了一系列支持企业复工复产的税收优惠和阶段性减免企业社保费政策，精准帮扶企业，极大地提振了企业的发展信心。

据他介绍，今年以来，可口可乐中国系统在中国加大了供应链投资力度。2020年下半年，太古可口可乐在中国新增的6条生产线陆续投产，总投资达2.5亿元，新增年产值将超过17亿元。7月，中粮可口可乐在贵州投资建设的首家工厂动工，这也是中粮可口可乐全国布局的第20家装瓶厂。该项目首期预计总投资额2.7亿元人民币，年产能约17万吨，计划于2021年年底建成投产……

对外经济贸易大学公共管理学院教授李晓嘉表示，中国为在华外企提供了广阔的发展市场和获利空间。在当前全球经济不振、消费需求大幅萎缩、企业盈利困难的形势下，开拓规模庞大、消费力强、前景稳定的中国市场，对跨国企业的重要性不言而喻。

扩大对外开放

营商环境建设仍在路上

营造国际一流营商环境，顺应经济全球化新趋势、国际形势新变化、国内改革发展新要求，不仅有利于稳定市场预期、激发市场主体活力，而且有利于吸引外资、提升我国经济国际竞争力。

商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰在接受人民网记者采访时表示，如今，中国提出推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，未来，应对标国际先进水平，在商事、投资、贸易、事中事后监管、行业管理制度等重点领域实施更大力度的改革开放，为双循环新发展格局营造良好营商环境。特别是要推动规则、规制、管理、标准等重点领域的制度型开放水平。

营商环境是中国继续对外开放、吸引外资、吸引各种经济要素的重要软实力。

2015年，党的十八届五中全会提出要完善法治化、国际化、便利化的营商环境；2017年，党的十九大报告提出要全面实施市场准入负面清单管理，深化商事制度改革，完善市场监管体制；2020年1月1日起，我国正式实施《优化营商环境条例》;2020年，中共中央、国务院下发了《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，更是旗帜鲜明地提出“以一流营商环境建设为牵引持续优化政府服务”，对新时代优化营商环境提出了明确要求。

营商环境没有最好只有更好，优化营商环境只有进行时，没有完成时。我国将对照国际标准，持续打造一流营商环境，推动经济高质量发展。

朱克力指出，未来继续优化营商环境，根本途径是通过市场化和法治化改革，协同好政府与市场共栖共生关系，推进政府和市场双轮驱动。着力点应放在持续提升投资建设便利度，进一步简化企业生产经营审批和条件，降低就业创业门槛，优化外贸外资企业经营环境，提升涉企服务质量和效率，完善优化营商环境的长效机制。

中国营商环境持续改善的背后，是中国迈向高质量发展路上持之不懈的改革开放，更是面向未来再出发的机遇和信心所在。

正如习近平主席在首届跨国公司领导人青岛峰会上所说，中国开放的大门只会越开越大，营商环境只会越来越好，为全球跨国公司创造的机遇只会越来越多。我们欢迎全球企业家来华投资兴业，努力实现互利共赢、共创美好未来。

中国将进一步扩大内需，扩大对外开放，以自身发展推动世界共同发展。以更低的关税水平、更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则以及更有吸引力的营商环境，打造更高水平的开放型经济，为全世界创造更多机遇。

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(责编：毕磊、夏晓伦)