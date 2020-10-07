【图说“十三五”】最大一张网 覆盖城与乡

“十三五”期间，我国基本建成覆盖城乡居民的社会保障体系，多层次社会保障体系加快构建，社会保障网不断织密扎牢。过去5年，养老、失业、工伤参保人数持续增加。人社部统计数据显示，全国参加基本养老保险人数从2016年末的88777万人增至今年6月的97601万人，基本实现法定人员全覆盖；失业保险参保人数从2016年末的18089万人增至今年6月的20754万人；工伤保险参保人数从2016年末的21889万人增至今年6月的25644万人，覆盖绝大多数职业群体。
随着更多人群纳入社会保障范围，社会保障体系的保障能力也在持续增强。数据显示，截至2019年底，我国养老、失业、工伤3项保险基金累计结余超过6.9万亿元，基金规模不断扩大；基本养老保险基金委托投资规模突破万亿元，年均投资收益率超过5.5%。得益于经济多年快速发展，我国企业养老保险基金积累了比较可观的“家底”，整体支撑能力比较强。
截至今年上半年，我国社会保障卡持卡人数13.15亿人，电子社保卡申领超过2亿张，27个省份的213个地区开通电子社保卡移动支付应用，基本建立起了世界上最大的社会保障安全网。2016年，国际社会保障协会授予中国政府“社会保障杰出成就奖”，这也从一个侧面反映出我国社会保障体系取得的成效。（本文来源：经济日报）
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