连续七天超千万 铁路返程客流明显增加

人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，国庆长假临近尾声，铁路返程客流明显增多。铁路部门增加运力投放，努力满足旅客返程需求。10月7日，全国铁路预计发送旅客1200万人次，加开旅客列车1129列。

10月6日，全国铁路发送旅客1133.2万人次，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局、上海局、广州局集团公司分别发送旅客77.7万人次、233.7万人次、180.5万人次。

各地铁路部门精准投放运力，为旅客出行做好服务保障工作。沈阳局集团公司加开旅客列车46列，对145列动车组列车实施重联运行，对272列重点方向列车加挂扩编。太原局集团公司加开太原至北京、西安、大同、运城等方向的高峰线动车组列车16列，加开临汾、平遥、五台山等重点旅游目的地普速列车9列，对23列动车组列车重联运行，增加运能2.69万个席位。

郑州局集团公司加开高铁、普速和城际列车54列，采取动车组列车重联、普速列车加挂加编和城际列车公交化开行等方式，努力满足旅客出行需求。西安局集团公司加开西安至北京西、延安、汉中等方向动车组列车30列，对西安至重庆北、宝鸡南、大荔等方向30列动车组列车实行重联运行。

济南局集团公司全面启动济青高铁、胶济客专、日兰高铁线路周末线和高峰线运行图，在青荣城际线路实施动车组公交化开行，重联运行12列山东环形高铁列车，累计增加4.25万个席位。

上海局集团公司在京沪高铁、沪宁城际、沪杭高铁、杭黄高铁、宁杭高铁、宁安高铁等热门线路，加开北京、长沙、福州、广州等重点城市的旅客列车193列，并对284列动车组列车重联运行。南昌局集团公司加开旅客列车249列，其中加开南昌、福州、厦门去往上海、杭州、广州等城市的“夜间动车”27列。

南宁局集团公司加开热门方向旅客列车43列，对94列动车组列车重联运行。成都局集团公司加开成渝高铁、西成高铁、安六铁路等多条热门线路动车组列车154列。昆明局集团公司实行高峰期运行图，在旅游热门地区采取增开动车、动车重联等方式，最大限度满足旅客出行需求。

铁路部门提示广大旅客朋友，具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。

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