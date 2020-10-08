铁路迎来返程客流高峰 8日加开列车超1200列

人民网北京10月8日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，国庆长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰。10月8日，全国铁路预计发送旅客1300万人次，加开旅客列车1234列。9月30日至10月7日，全国铁路已经连续8天发送旅客超千万人次。铁路部门继续加大运力投放，提升站车服务质量，保障旅客顺利返程。
10月7日，全国铁路发送旅客1175.5万人次，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局、上海局、广州局集团公司分别发送旅客80.1万人次、238.2万人次、181.9万人次。
各地铁路部门精准增加运力，加强站车服务，全力保障旅客安全顺利返程。哈尔滨局集团公司对北京、南京、温州等方向运行的列车加挂车辆，增加旅客席位。太原局集团公司加开太原至北京、西安、大同、运城等方向的动车组列车16趟，加开临汾、平遥、吕梁等方向的普速列车9趟，对23趟动车组列车重联运行，增加席位近3万个。
呼和浩特局集团公司增开16列进京高铁列车，对6列高峰时段动车组列车重联运行。郑州局集团公司对郑机、郑开、郑焦城际列车实行公交化开行，协调市政部门在各大火车站增加高峰时段城市交通发车班次。
武汉局集团公司加开武汉至南京、合肥、宜昌、荆州、襄阳等地旅客列车146列，对武汉至天津、广州、上海等方向的7列动车组列车重联运行。西安局集团公司增开北京、延安、宝鸡等方向列车48列，对重庆、宝鸡、汉中等方向36列动车组列车重联运行。
济南局集团公司在山东平阴、平度、肥城、新泰等16个高铁无轨站增开应急接驳大巴，确保无轨站与高铁站高效联运，让旅客即到即走。上海局集团公司计划加开客车215列，对307列动车组列车重联运行。南昌局集团公司设置快速进站乘车“绿色通道”，优化旅客进出站流线，并安排志愿者在重点区域加强引导。
南宁局集团公司加开管内热门方向旅客列车37列，跨省跨区加开或重联动车组24列。成都局集团公司加开重庆西至北海，成都东至深圳北等方向直通动车组6列，开行夜间动车组24列。昆明局集团公司加开昆明南至成都东、重庆西，大理至桂林北各1对动车，往北京西、上海南、广州、南京方向增开5对普速旅客列车。
乌鲁木齐局集团公司增开哈密、喀什、伊宁等方向旅客列车61列，其中加开奎屯、库尔勒、克拉玛依等方向28列复兴号动力集中型动车组。
10月8日，“坐着高铁看中国”特别报道聚焦京张高铁、张呼高铁，带领广大观众和网友回望中国铁路跨越百年的逐梦之旅，在“最聪明”的高铁列车上感受冬奥元素。
铁路部门提示广大旅客朋友，具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。
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