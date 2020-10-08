优良天数比例超八成：我国大气污染治理取得明显成效

新华社北京10月8日电（记者高敬）今年国庆节假期，在北京工作的高雷回家探亲时发现家乡发生了不小的变化。他老家所在的河北省保定市高阳县，正在进行煤改气改造。高雷看到，以前家里冬天取暖用的燃煤小锅炉不见踪影，厨房里新接入了天然气管道、安装了壁挂炉，家里看上去比原来干净亮堂多了。

通过改气、改电等方式替代散煤，是我国北方地区大气污染治理的重要举措之一。

“十三五”以来，我国大气污染治理取得明显成效。来自生态环境部的数据显示，与2015年相比，2019年细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市年均浓度下降23.1%，全国337个地级及以上城市年均优良天数比例达到82%。

收官之年，蓝天保卫战的成绩更加亮眼。今年1至8月，全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为86.7%，同比上升5个百分点；PM2.5浓度为31微克/立方米，同比下降11.4%。蓝天白云的好天气正在成为常态。

蓝天越来越多的背后，是我国为治理大气污染打出的一系列“组合拳”。近年来，我国大气污染治理工作紧紧盯住京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域，盯住PM2.5等重点污染物，盯住秋冬季重点时段以及散煤燃烧和“散乱污”企业等重点领域，持续实施攻坚行动。

北方地区清洁取暖试点城市实现京津冀及周边地区和汾渭平原全覆盖；86%的煤电机组实现超低排放，约7.8亿吨粗钢产能开展超低排放改造；深入开展“散乱污”企业整治、工业炉窑和重点行业挥发性有机物治理；加强柴油货车污染治理，大力推进“公转铁”；深化重点区域大气污染联防联控，强化重污染天气应对。

“附近的村子去年就用上了天然气取暖，据说又干净又暖和。”高雷说，相信煤改气之后冬天能更多一些蓝天、少一点雾霾。

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