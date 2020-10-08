国庆假期前七天北京旅游消费增长显著

新华社北京10月8日电（记者张漫子）记者8日从北京市文旅局获悉，国庆假期前7天北京旅游消费增长显著，旅游景区营业收入较去年同期增长六成以上。
北京市文旅局提供的统计数据显示，北京旅游景区的游客接待量基本恢复到去年同期水平。2020年国庆假期前7天，旅游景区接待人数恢复至去年同期的99.7%，乡村旅游接待人数恢复至去年同期的64.3%。
营业收入方面，10月1日至7日，北京市重点监测223家景区和地区的营业收入达8.5亿元，较去年国庆假期前7天的营业收入同比增长63.1%，体现了北京旅游消费升级的趋势。
10月1日至7日，游客接待量排名前十名的北京景区和地区是王府井、南锣鼓巷、什刹海风景区、首创奥莱休闲驿站景区、奥森公园、天坛公园、前门大街景区、大栅栏商业街区、颐和园、奥林匹克公园。其中，王府井接待游客157万人次，南锣鼓巷接待游客118万人次，什刹海风景区接待游客61万人次。
国庆假期前7天游客接待量最大的5A级景区为天坛公园，其次是颐和园、奥林匹克公园、圆明园遗址公园、八达岭长城、故宫、恭王府、十三陵、慕田峪长城。
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